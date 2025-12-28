Dnes je neděle 28. prosince 2025., Svátek má Bohumila
Zemřel francouzský symbol krásy: Brigitte Bardot si kvůli slávě několikrát sáhla na život

28. 12. 2025 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zemřel francouzský symbol krásy: Brigitte Bardot si kvůli slávě několikrát sáhla na život
zdroj: Profimedia
Brigitte Anne-Marie Bardot (28. září 1934 – 28. prosince 2025) byla jednou z nejvlivnějších a zároveň nejsledovanějších osobností 20. století, která se z malého pařížského dívčího modelu proměnila v mezinárodní filmovou ikonu, kulturní symbol i hlasitého bojovníka za práva zvířat. Zemřela dnes ve věku 91 let ve svém domě na jihu Francie.

Brigitte Bardot se proslavila rolí ve filmu …a Bůh stvořil ženu, která z ní udělala přes noc světovou hvězdu a symbol svobody 50. a 60. let. Ve více než čtyřiceti filmech dokázala, že není jen krásná tvář – v dramatu Pohrdání ukázala křehkost i hloubku, která z ní udělala kulturní fenomén. Její cesta ke slávě začala už v patnácti letech na titulní straně magazínu Elle.

Od baletu k filmové revoluci: kariéra, která změnila obraz ženy na plátně

Brigitte Bardot nevstoupila do filmu jako herečka s ambicí dobýt Hollywood. Původně studovala balet a začínala jako modelka. Právě tam si jí všiml mladý režisér Roger Vadim, její první manžel, který ji přivedl k filmu.

Průlom, který šokoval svět

Zlom přišel v roce 1956 s filmem …a Bůh stvořil ženu (Et Dieu… créa la femme).Bardot zde nehrála klasickou femme fatale – ale svobodnou, tělesnou a nezkrotnou ženu, jaká do té doby na plátně téměř neexistovala. Film vyvolal skandál i senzaci a Bardot se přes noc stala mezinárodní ikonou. Americká média ji tehdy označila za „ženu, která změnila morálku filmu“.

profimedia-1061974505 Brigitte Bardot 1950zdroj: Profimedia

Více než sexsymbol

Přestože byla dlouho vnímána především jako symbol krásy, Bardot postupně dokázala, že umí i herecky náročné role. Zásadním momentem byla spolupráce s režisérem Jean-Lucem Godardem ve filmu. Pohrdání (Le Mépris, 1963), kde se objevila po boku Michela Piccoliho.Zde už nebyla jen objektem touhy, ale existenciálně zranitelnou ženou, což filmoví historici dodnes považují za její nejdospělejší výkon.

profimedia-0300097055 Brigitte Bardot 1955 více, než sexy symbolzdroj: Profimedia

Mezinárodní hvězda

Bardot hrála ve více než 40 filmech napříč žánry:

  • drama (La Vérité, 1960)
  • komedie a dobrodružství (Viva Maria!, 1965)
  • westerny (Shalako, 1968; Les Pétroleuses, 1971)

Právě westerny jsou důvodem, proč si ji lidé dodnes mylně spojují s filmem Tenkrát na Západě – v něm však nikdy nehrála.

Dobrovolný konec na vrcholu

V roce 1973, ve věku pouhých 39 let, Bardot dobrovolně ukončila hereckou kariéru. Bez comebacků, bez nostalgických návratů. Veřejně řekla, že filmový svět jí vzal víc, než jí dal – klid, soukromí i duševní rovnováhu.

Tento krok je dodnes považován za jeden z nejradikálnějších odchodů z vrcholu slávy v dějinách filmu.

Matka, kterou si nekonečný život slávy neuměla úplně osvojit

Z jejího osobního života je asi nejuvědomělejší a zároveň nejsilnější příběh vztah k jejímu synovi Nicolas-Jacques Charrierovi, narozenému 11. ledna 1960. Bardotová přiznala, že se na roli matky necítila připravená a že jí těhotenství bylo zatěžující. Po rozvodu po třech letech zůstal malý Nicolas převážně v péči svého otce a jeho rodičů. 

Jejich vztah byl po dlouhou dobu napjatý — Bardotová sama ve své autobiografii přiznávala, že mateřství pro ni nebylo přirozené — a syn se dokonce jí a jejímu líčení příběhu veřejně postavil. Přesto snahu o smíření později projevil i její poslední manžel, když jim pomohl krátce obnovit kontakt. Díky Nicolasovi se Bardotová stala babičkou i pra-babičkou, i když právě tento rodinný vztah býval často zdrojem osobních bolestí a rozporů. 

profimedia-0346085140 Brigitte Bardot 1954zdroj: Profimedia

Život plný lásky i bolesti

Brigitte Bardot byla pokládána za jednu z nejkrásnějších a nejžádanějších žen své éry, což jí přineslo obrovský úspěch — ale také intenzivní mediální tlak. Podle vzpomínek prožila i velmi těžké osobní chvíle, včetně období hlubokých depresí a několika pokusů o sebevraždu, když se jí životní vztahy rozpadaly a tlak slávy ji zraňoval. Její osobní život tak odrážel koloběh vášně, nejistoty i svobody — a právě tím také symbolizoval mnohé paradoxy její doby.

Bojovnice za práva zvířat

Po ukončení herecké kariéry v roce 1973 se Bardotová plně věnovala ochraně zvířat. V roce 1986 založila Fondation Brigitte Bardot, organizaci, která se stala jednou z nejvýznamnějších v boji proti krutosti vůči zvířatům a která pomáhala ovlivnit i evropské regulace ohledně farmových zvířat, lovu tuleních mláďat nebo podmínek přepravy. Její aktivismus přinesl skutečné změny a inspiroval mnoho dalších k ochraně zvířecích práv, i když se její postoje a metody často setkávaly s kontroverzí.

Komplexní odkaz a veřejné reakce

Brigitte Bardot byla osobností plnou paradoxů — milovaná i kritizovaná. Později v životě vyjadřovala silně kontroverzní názory na politická a kulturní témata, které jí přinesly i právní postihy. Přesto zůstávala jedinečnou a nezapomenutelnou postavou francouzské kultury.

Po oznámení její smrti ji francouzský prezident Emmanuel Macron označil za „legendu století“, která svým životem ovlivnila film i společenské vnímání svobody a krásy. Město Saint-Tropez, kde mnoho let žila, její odkaz také vyzdvihlo jako součást své identifikace na mezinárodní scéně.

Tagy:
úmrtí legenda francouzský herec symbol sexy Macron
Zdroje:
People, apnews.com, SeeSaintTropez.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

