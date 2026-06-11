Zemětřesení v Ulici těsně před finále: Do děje vtrhne drsná kamioňačka i největší legenda z Tele Tele
11. 6. 2026 – 10:42 | Magazín | Jana Strážníková
Tvůrci nehodlají nechat diváky vydechnout a fanoušci oblíbeného nekonečného seriálu si mohou mnout ruce: Do děje se totiž chystají pořádně silní nováčci.
Někteří dlouholetí hrdinové odcházejí (třeba Tereza Brodská či Jan Řezníček), ale diváci Ulice nemusí skládat hlavu do dlaní. Něco končí, něco začíná, jak se říká, a ansámbl nejslavnějšího českého seriálu naopak také posílí pořádně zvučná jména.
Konec série se v Ulici většinou nese ve znamení spíše opatrnějšího uzavírání příběhů a nenápadného připravování půdy pro nová dramata v další řadě. Tentokrát se ale tvůrci rozhodli finále pořádně opepřit a přišlápnout plyn až k podlaze.
Do děje tak těsně před prázdninami vtrhne jedna překrásná, ale pořádně drsná zrzka: Kamila Trnková. Tu si diváci nedávno zamilovali jako tajemnou klavíristku Martu v historické Zlaté labuti, v Ulici ale vymění piáno za mnohem těžší kalibr.
Ztvární totiž Denisu, ženu s pro seriál poměrně netradiční profesí – řidičku kamionu.
„Rozhodně se za sebe dokáže postavit. Nenechá sebou jen tak vláčet,“ prozradila o své roli rázné kamioňačky sama herečka pro televizi Nova.
Denisa ale není jediný nováček, na obrazovky totiž jako uragán míří také legendární hvězda Tele Tele, nezaměnitelný Carda Retarda.
Josef Carda dříve bavil národ po boku Richarda Genzera a Michala Suchánka, nyní na něj ale v Ulici čeká úplně jiná výzva.
Carda totiž ztvární experta na flóru, botanika Jaroslava Kořínka. S hereckým ztvárněním ostřílený profesionál problém pochopitelně nemá, jeho nová role mu ale přinesla jednu nečekanou překážku – skripta plná latiny. Jakožto správný botanik totiž musí před kamerou sypat z rukávu odborné latinské názvy rostlin, což je i pro tak zkušeného herce pořádný oříšek.
Obě nové výrazné tváře jsou jasným signálem, že Ulice před létem rozhodně nespí, a diváci tak budou mít během dvouměsíční pauzy o čem přemýšlet.