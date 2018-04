Zemana pobouřilo vydání ruského hackera

Český prezident Miloš Zeman ve čtvrtek kritizoval vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z České republiky do Spojených států jako krok, který může posloužit k vnitropolitickému boji v USA. Podle jeho slov by se Česko do takového boje nemělo zapojovat.