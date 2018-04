Zeman se dle průzkumu zajímá o lidi, ale na důstojnost nedbá

- Komentáře - 0

KSČM si na svém dubnovém sjezdu vybere směr, jakým se bude ubírat. O post předsedkyně se uchází i europoslankyně Kateřina Konečná, která symbolizuje generační výměnu. Co by její zvolení znamenalo a jak radikální změna by to pro komunisty byla?