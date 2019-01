Zeman podle Babiše prohlásil, že Nejvyšší správní soud nahrává ekologickým aktivistům

Prezident Miloš Zeman na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl, že Nejvyšší správní soud (NSS) nahrává ekologickým aktivistům. Babiš to řekl novinářům po setkání na lánském zámku. Část soudců dříve mluvila o snaze o ovlivňování ze strany Hradu. Premiér v pondělí vyjádřil přesvědčení, že česká justice je nezávislá.

Prezident Miloš Zeman na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl, že Nejvyšší správní soud (NSS) nahrává ekologickým aktivistům. Babiš to řekl novinářům po setkání na lánském zámku. Část soudců dříve mluvila o snaze o ovlivňování ze strany Hradu. Premiér v pondělí vyjádřil přesvědčení, že česká justice je nezávislá.

Roční výluka brněnského hlavního nádraží se prodlouží o několik týdnů, asi až do začátku roku 2020. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se rozhodla na žádost památkářů zachovat obě historická stavědla z konce 19. století, musí ale změnit projekt na modernizaci zabezpečovacího zařízení. Stavědla zakonzervuje, než pro ně najde využití, řekla ČTK mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Roční výluka brněnského hlavního nádraží se prodlouží o několik týdnů, asi až do začátku roku 2020. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se rozhodla na žádost památkářů zachovat obě historická stavědla z konce 19. století, musí ale změnit projekt na modernizaci zabezpečovacího zařízení. Stavědla zakonzervuje, než pro ně najde využití, řekla ČTK mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Společnost Facebook zavede ve druhé polovině března opatření, která mají zprůhlednit politickou reklamu na její sociální síti před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Bude kontrolovat zadavatele sdělení o politických stranách či kandidátech, ale také ta o "hojně diskutovaných a významných tématech týkajících se" těchto voleb. Facebook chce tímto krokem zkomplikovat ovlivnění hlasování zahraničními aktéry,dnes firma.

Koruna v úvodu týdne oslabila k euru a vůči dolaru stagnovala. Kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,78 Kč/EUR a 22,54 Kč/USD. K evropské měně tak proti pátečnímu večeru ztratila devět haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Česká měna tak podle analytiků smazala své letošní zisky. Pražská burza dnes posílila. Index PX zpevnil o 0,2 procenta na 1025,14 bodu. Dařilo se bankovním titulům či akciím O2. Ztrácela hlavně emise CME.

Koruna v úvodu týdne oslabila k euru a vůči dolaru stagnovala. Kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,78 Kč/EUR a 22,54 Kč/USD. K evropské měně tak proti pátečnímu večeru ztratila devět haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Česká měna tak podle analytiků smazala své letošní zisky. Pražská burza dnes posílila. Index PX zpevnil o 0,2 procenta na 1025,14 bodu. Dařilo se bankovním titulům či akciím O2. Ztrácela hlavně emise CME.

Rada vlády pro veřejné investování se dnes ráno domluvila, že jednotliví ministři mají upřesnit Národní investiční plán ČR na roky 2020, 2021 a 2022 a ukázat připravenost investic z hlediska cash flow. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš . Národní investiční plán vlády zahrnuje přes 17 000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 je to 1,23 bilionu korun. Rada se dnes sešla poprvé.

28. 1. 17:05