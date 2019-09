Zeman odstřelil justici. Babiš bude 'pan Čistý'

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš může být v klidu, s čapákem si na něj státní zástupci už nepřijdou. Záda mu kryje Miloš Zeman, který na justici zamířil svůj aboliční kvér...

Andrej Babiš je premiér, jakého si Miloš Zeman vysnil. Nemusí na něj tasit hůl jako na Slávka Sobotku. Současný šéf vlády ho nebudí před desátou ráno a jeho úkoly plní spolehlivě.

A tak je nasnadě, že ve své čtvrteční show v TV Barrandov vzkázal prezident justici, aby na Babiše a Čapí hnízdo už nesahala. "Kdyby se do toho (Čapího hnízda) vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice, to znamená zastavení trestního stíhání," prohlásil Zeman. A aby nebylo pochyb, kdo je v české kotlině pánem, státní zastupitelství upozornil: "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, tak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl."

Jasná řeč. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ještě může zvrátit verdikt zastavující stíhání premiéra, teď ví, na čem je.

Pravda, v abolici je čertovo kopýtko. Musel by ji spolupodepsat premiér. A situace, kdy by ji Babiš signoval sám sobě, by vypadala nadmíru nechutně.

Řešení by však bylo nasnadě. Babiš ze zákona může tímto úkolem pověřit jiného člena vlády. A kdo jiný by ho splnil kvalifikovaněji a odpovědněji než Zemanova spojka ve vládě – ministryně spravedlnosti Marie Benešová?

Jen idiot nemění názory

… říká Miloš Zeman a snaží se dokázat, že do této kategorie nepatří.

Loni jasně vyloučil, že by abolici v Babišově kauze použil. "Proboha, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit," pravil v debatě České televize před druhým kolem prezidentské volby. A ujišťoval, že svůj postoj nezmění. "Za prvé jsem nikomu abolici za pět let svého prezidentování neudělil. A nezměním názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil." (Viz video.)

Miloš Zeman, 25. 1. 2018, v debatě ČT před volbou prezidenta - otázka na abolici pro premiéra Babiše:

“Proboha ne! ... Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil.” (Video od @jiri_kubik)

pic.twitter.com/soqNCm7oj6 — Michal Kubal (@MichalKubal) September 19, 2019

Názor však vrchní velitel změnil. Zesměšnil se?

Každopádně tento názorový veletoč nebyl první a patrně ani poslední. Miloš Zeman obrací pořád. Změnil názor na amnestie, na presumpci neviny, na Krym, na referendum… prostě na ledacos. Nakonec i na samotného Babiše, kterého na počátku jeho politického tažení v roce 2011 označil za zrádce a podvodníka.

Účelovka, ale bez přímých důkazů

Záměr udělit abolici, pokud by nejvyšší státní zástupce Babiše přece jen poslal před soud, zmínil prezident ve čtvrtek. Tento den zveřejnilo státní zastupitelství usnesení (celý anonymizovaný text tady), v němž Jaroslav Šaroch, dozorující na policejní vyšetřování, zastavuje Babišovo stíhání.

Z dokumentu však Babiš nevychází čistý jako lilie a popisovaná kauza z něj nevypadla průzračná jak horská studánka.

Státní zástupce v usnesení oznamuje, proč stíhání odpískal – jednoduše proto, že dotační podvod nemůže být jednoznačně prokázán.

"Nepodařilo se opatřit takové důkazy, které by svědčily o tom, že (Andrej Babiš) byl skutečným vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, ani o jeho působení na řízení a chod společnosti v době, kdy mělo dojít k páchání trestné činnosti," píše v dokumentu.

Dál Šaroch připomíná: "Z podnětu obviněného Ing. Babiše byla změněna právní forma společnosti Farma Čapí hnízdo, s.r.o. na akciovou společnost, jejíž akcie byly předány předem vybraným osobám, kterými byly děti obviněného Ing. Babiše a jeho partnerka. Je zřejmé, že tímto krokem si chtěl obviněný Ing. Babiš zajistit vliv na společnost Čapí hnízdo, později přejmenovanou na Farma Čapí hnízdo, která se prodejem akcií ocitla mimo skupinu Agrofert."

V dokumentu státní zástupce také připomíná, že Farma Čapí hnízdo a firmy ze skupiny Agrofert mezi sebou měly "nadstandardní vztahy". Stíhání nicméně zastavil.

Miloš Zeman tvrdí, že to svědčí o odvaze státního zástupce. Je ale Šaroch hrdina, když se neodváží předstoupit před soud s nepřímými důkazy, byť jich má hromadu?

ČTĚTE TAKÉ: Babiše může vyhnat z vlády jen černá labuť

Kdepak, Jaroslav Šaroch je spíš opatrný pragmatik, který nemá rád riziko a nechodí do sporů s nejistým výsledkem.

Co za tím vězí?

Závěrem (kontrolní) otázka: Co za nejnovějším prezidentovým názorovým veletočem vězí? Nabízejí se tři základní možnosti:

1) Nadměrná inteligence Miloše Zemana (Pokud bychom vycházeli z jeho teze, že názory nemění jen idiot, pak bychom mohli vyslovit hypotézu, že inteligence je přímo úměrná rychlosti, s jakou prezident mění názory.)

2) Vypočítavost a bezzásadovost vrchního velitele. (Babiš pro něj byl zrádce, avšak teď, s hromadou másla na hlavě, to je snadno řiditelný premiér, kterého si chce podržet.)

3) Slábnoucí paměť. (Senioři, mezi které čtyřiasedmdesátiletý prezident patří, si dobře pamatují jen na události vzdálené – zpravidla více let, anebo desítky let.)

Takže 1), 2), či 3)? Anebo jejich kombinace?

Zkuste si odpovědět sami.