Zelenskyj: Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům
9. 8. 2025 – 10:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Uvedl to dnes podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.
V reakci na zprávu o plánovaném rusko-americkém summitu zdůraznil, že jakékoliv řešení konfliktu s Ruskem učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Podle ukrajinské ústavy je ukrajinské území v rámci stávajících hranic nedělitelné a nedotknutelné.
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že se 15. srpna sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která "bude ku prospěchu obou stran".
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje. Kyjev dosud podle agentury Bloomberg dával najevo, že ruskou okupaci a anektování svého území nepřijme. Podle agentury Reuters sice Ukrajina signalizovala flexibilitu při hledání cest, jak válku ukončit, ale přijmout ztrátu zhruba pětiny území by bylo velmi bolestivé a politicky složité pro Zelenského a jeho vládu.