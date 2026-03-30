Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média
30. 3. 2026 – 17:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků, a také k energetickému příměří, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům.
Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
"Jsme připraveni přerušit boje během velikonočních svátků," řekl Zelenskyj podle serveru. "Podle mého názoru, upřímně řečeno, normální lidé, kteří si váží života, hovoří o klidu zbraní a ukončení války na celý život, a ne na pár dní. Ale samozřejmě jsme připraveni k jakýmkoliv kompromisům, kromě kompromisů s naší důstojností a svrchovaností," dodal.
"Jsme připraveni jednat o jakémkoliv příměří. O úplném klidu zbraní. O příměří v energetice. O příměří v oblasti potravinové bezpečnosti a energetiky, a to jak na moři, tak ve vzduchu. O úplném klidu zbraní - aby nelétaly ani rakety, ani drony. O neútočení na infrastrukturu. To vše jsme navrhovali. Jsme otevřeni (návrhům). Pokud Rusové budou ochotni, pak prosím, jsme připraveni. Ať navrhnou (příměří na) jakoukoliv dobu - jsme připraveni tuto otázku řešit," prohlásil šéf státu.
Na otázku, zda by Rusko nemohlo využít velikonoční příměří k posílení svých pozic, Zelenskyj odvětil, že "za dva-tři dny nic nestihnou posílit", a připomněl tvrzení ruské propagandy ze začátku války, že ruští vojáci dokáží dobýt Kyjev za tři dny, napsala Ukrajinska pravda.
Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem.
Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila, připomněl ruský list Kommersant. Deník Moskevskij komsomolec usoudil, že Zelenského prohlášení může skrývat "past" na Rusko. Čtyři roky bojů ukázaly, že Ukrajině se nedá věřit a Zelenskyj je jen loutka v rukou Evropské unie a NATO, řekl portálu Gazeta.ru ruský senátor Grigorij Karasin.
Katolíci a většina protestantů budou letos slavit Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící v neděli 12. dubna, poznamenal server RBK-Ukrajina.