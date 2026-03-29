Zelenskyj na návštěvě Jordánska jednal s králem o obranné spolupráci
29. 3. 2026 – 21:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Jordánsku jednal s králem Abdalláhem o možném partnerství v oblasti bezpečnosti a obraně před íránskými drony.
Uvedl to na síti Telegram. Zelenského cesta na Blízký východ má za cíl posílit obranné vazby a spolupráci se zeměmi Perského zálivu. Po americko-izraelském útoku na Írán jsou země v regionu terčem útoků íránských dronů, které Teherán po začátku války na Ukrajině dodával Rusku a které později Moskva začala v upravené verzi vyrábět sama v licenci.
"Z vlastní zkušenosti víme, že bez jednotného systému je prostě nemožné zajistit plnohodnotnou ochranu lidí a kritické infrastruktury. My tento systém máme, protože už pátým rokem plnohodnotné války jsme nuceni bojovat proti neustálým ruským útokům, při nichž jsou využívány mimo jiné také íránské drony," napsal ukrajinský prezident.
"A je velmi důležité, aby nám ti, kterým nabízíme své odborné znalosti, také pomohli stát se silnějšími. Děkujeme Jeho Veličenstvu za setkání a otevřenost k dialogu," dodal.
"Dnes v Jordánsku. Bezpečnost je nejvyšší prioritou a je důležité, aby všichni partneři vynaložili nezbytné úsilí k jejímu dosažení," napsal předtím z Jordánska Zelenskyj na síti X. Dodal, že v plánu jsou důležitá jednání.
"Ukrajina je napadána v podstatě stejnými útočnými drony, jaké se používají proti zemím na Blízkém východě a v Perském zálivu. Balistické zbraně jsou proti nám nasazovány stejně bezohledně jako proti našim partnerům," napsal už dříve Zelenskyj.
Ukrajina se v sobotu v rámci Zelenského cesty dohodla na spolupráci v oblasti obrany se Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Týkají se například výměny poznatků ohledně protiraketové a protidronové obrany nebo technologické spolupráce. Už v pátek Zelenskyj oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.
"Pro normální státy je v souvislosti se současnými hrozbami důležité zajistit stabilitu a ochranu životů," uvedl Zelenskyj ve Spojených arabských emirátech.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky stovek ruských dronů. Ty byly ze začátku íránské provenience, než Rusko přešlo na vlastní licencovanou výrobu. Ukrajina tvrdí, že její protidronová obrana je nejlepší na světě.
Státům zasaženým íránskými útoky Ukrajina nabízí, aby místo nákladných střel do systémů protivzdušné obrany používaly její stíhače dronů a střely poskytly její armádě. Ukrajinští představitelé říkají, že jsou nutné k odrážení raketových útoků, které Rusko proti Ukrajině podniká prakticky denně.