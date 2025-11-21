Zelenskyj mluvil s viceprezidentem USA Vancem, příští týden má hovořit s Trumpem
21. 11. 2025 – 16:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky hovořil s americkým viceprezidentem J.D. Vancem.
S odvoláním na informovaný zdroj to dnes uvedla agentura Reuters. Telefonický rozhovor ukrajinského vůdce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se podle médií očekává příští týden.
Washington tlačí Kyjev k přijetí svého plánu na ukončení války na Ukrajině. Plán, jehož doslovné znění v noci na dnešek zveřejnila média, mimo jiné předpokládá od Kyjeva ústupky včetně územních ve prospěch Ruska, které v únoru 2022 sousední zemi napadlo.
Ukrajina by se podle navrženého plánu měla vzdát Krymu a celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.