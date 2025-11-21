Dnes je pátek 21. listopadu 2025., Svátek má Albert
Počasí dnes -2°C Skoro zataženo

Zelenskyj mluvil s viceprezidentem USA Vancem, příští týden má hovořit s Trumpem

21. 11. 2025 – 16:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zelenskyj mluvil s viceprezidentem USA Vancem, příští týden má hovořit s Trumpem
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky hovořil s americkým viceprezidentem J.D. Vancem.

S odvoláním na informovaný zdroj to dnes uvedla agentura Reuters. Telefonický rozhovor ukrajinského vůdce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se podle médií očekává příští týden.

Washington tlačí Kyjev k přijetí svého plánu na ukončení války na Ukrajině. Plán, jehož doslovné znění v noci na dnešek zveřejnila média, mimo jiné předpokládá od Kyjeva ústupky včetně územních ve prospěch Ruska, které v únoru 2022 sousední zemi napadlo.

Ukrajina by se podle navrženého plánu měla vzdát Krymu a celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.

Tagy:
Rusko USA Ukrajina boje Zelenskyj Vance
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Cítit telefon konečky prstů? Nový „digitální dotek“ mění svět technologií!

Následující článek

Fotbalová liga nabídne derby Slavie s Bohemians, Jablonec přivítá Plzeň

Nejnovější články