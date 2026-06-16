Zelenskyj: Lídři G7 se shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí uzavřít dohodu
16. 6. 2026 – 16:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lídři G7 se dnes podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu.
Doplnil, že hovořili také o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny, uvedla agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump, který se jednání s ukrajinským lídrem na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii rovněž zúčastnil, uvedl, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.
"Hovořili jsme o tom, co Ukrajina potřebuje," uvedl Zelenskyj. Doplnil, že s vrcholnými představiteli zemí G7 mluvil o sankcích na ruský energetický, bankovní a vojenský sektor i možnostech protivzdušné obrany. Summit označil za velmi pozitivní. V příspěvku na síti X doplnil, že "Rusko si musí uvědomit, že jeho válka se nikdy nestane běžnou součástí života," a poděkoval všem, kteří Ukrajině pomáhají.
Podle Trumpa bylo setkání lídrů se Zelenským velmi dobré. "Rusko by mělo uzavřít dohodu," uvedl po jednání s ukrajinským prezidentem, na kterém byli přítomni také zástupci EU a dalších států G7. "Ukončil jsem již osm válek. Tahle je tou, o níž jsem myslel, že ji bude nejjednodušší urovnat," řekl a doplnil, že na obou stranách umírá příliš mnoho mladých mužů.
Evropští lídři se podle Reuters snažili přesvědčit amerického prezidenta, že dosavadní postoje USA k možným podmínkám mírové dohody vůči Moskvě byly příliš vstřícné, zejména nyní, kdy se díky ukrajinským útokům dronů na ruském území zlepšila situace napadené země.
"Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii, únava Ruska je zřetelná," uvedla na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se setkání také účastnila. Nyní je podle ní čas prohloubit podporu napadené země.