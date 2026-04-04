Zelenskyj je v Turecku, kde bude jednat s Erdoganem a Bartolomějem
4. 4. 2026 – 17:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestoval do Turecka, kde bude jednat se svým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem a setká se také s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem.
Informovala o tom dnes agentura Ukrinform s odvoláním na mluvčího ukrajinské hlavy státu Serhije Nykyforova. Podle zdroje agentury AFP se jednání prezidentů zaměří na bezpečnostní spolupráci.
Samotný Zelenskyj na síti X po poledni oznámil, že dorazil do Istanbulu, kde ho čekají důležité schůzky. "Byly připraveny zásadní rozhovory s tureckým prezidentem," napsal. "Pracujeme na posílení našeho partnerství s cílem zajistit skutečnou ochranu životů lidí, posílit stabilitu a zaručit bezpečnost v Evropě i na Blízkém východě," dodal ukrajinský prezident.
Na začátku dubna Zelenskyj uvedl, že tajemník bezpečnostní rady Rustem Umerov spolupracuje se zeměmi, které mají zájem o ukrajinské odborné znalosti v obraně, napsal dnes Ukrinform a připomněl, že se Kyjev nedávno dohodl na obranné spolupráci s některými blízkovýchodními zeměmi jako je Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty nebo Katar. Zájem o zkušenosti ukrajinských vojáků podle agentury projevilo i Turecko.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské invazi. Turecko se snaží držet otevřené diplomatické kanály s oběma stranami konfliktu. Země, která je členem Severoatlantické aliance, vystupuje jako partner Ruska i Ukrajiny a staví se také do role prostředníka.
Ankara od začátku války podporuje územní celistvost Ukrajiny a Turecko napadené zemi dodalo například vojenské drony Bayraktar. Pomohlo také zprostředkovat takzvanou obilnou iniciativu, která v roce 2022 umožnila vývoz ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře, než od ní Moskva po roce ustoupila a Kyjev následně zřídil vlastní námořní koridor.
Loni Turecko v Istanbulu třikrát hostilo diplomatická jednání mezi Kyjevem a Moskvou, která nepřinesla ohledně míru výrazné pokroky, ale vedla k výměně vězňů. S obdobným výsledkem se odehrála dosavadní kola třístranných rozhovorů, která zprostředkovaly Spojené státy v Abú Zabí a Ženevě. Následně mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkovávané USA zmrazila americko-izraelská válka proti Íránu.
Patriarcha Bartoloměj je nejvyšším duchovním představitelem pravoslavné církve. V roce 2018 zrušil třísetletou podřízenost kyjevských duchovních vůči Moskvě a v roce 2019 formálně udělil autokefální, tedy samosprávný status, Pravoslavné církvi Ukrajiny.