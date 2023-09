Zelenskyj hrozí třetí světovou válkou, pokud Západ přestane podporovat ukrajinskou armádu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CBS přirovnal šéfa Kremlu Vladimira Putina k nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi. Varoval také před třetí světovou válkou.

„Pokud Ukrajina padne, Putin určitě půjde dál,“ řekl Zelenskyj k tomu, jaké následky by mělo, pokud by spojenci Kyjeva v čele se Spojenými státy přestali podporovat ukrajinskou armádu. „Co budou Spojené státy dělat, když se Putin dostane k baltským státům, když se dostane k polské hranici? Co se stane pak? Třetí světová válka?“ řekl Zelenskyj.

Podle ukrajinského prezidenta je na celém světě, aby rozhodl, zda chce zastavit Putina nebo zda chce začátek světového konfliktu. „Putina změnit nedokážeme. Ruská společnost ztratila respekt světa. Zvolili ho, znovu ho zvolili a vychovali druhého Hitlera,“ uvedl Zelenskyj. „Čas nevrátíme, ale toto můžeme zastavit,“ dodal.

Ukrajinský prezident také znovu ujistil, že ukrajinská armáda zbraně dodávané spojenci nepoužívá k útokům na ruské území. Rusku vzkázal, že pokud jeho armáda útočí raketami na Ukrajinu, má napadená země morální právo odpovědět. „Reagujeme a říkáme jim: ‚Vaše nebe není tak dobře chráněné, jak si myslíte,‘„ řekl Zelenskyj. Na otázku, zda dronové útoky, které Rusko v poslední době zažívá, se dějí na jeho rozkaz, Zelenskyj odpověděl, že ne.

Zelenskyj tento týden bude ve Spojených státech, kde vystoupí na zasedání Valného shromáždění OSN. Ve Washingtonu se také sejde s americkým prezidentem Joem Bidenem. Ten ho v Bílém domě přijal už loni v prosinci.

Spojené státy jsou zemí, která co do objemu poskytuje Ukrajině největší podporu. Od začátku ruské invaze loni v únoru napadené zemi podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku poslali Američané vojenskou, humanitární a finanční pomoc v hodnotě 76 miliard dolarů (přes 1,6 bilionu korun).