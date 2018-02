Zelené zlato v korytech řek aneb Jak se rýžují smaragdy, které horníci přehlédli

Policisté dopadli muže obviněného z loupežného přepadení, který ve středu utekl eskortě, když ho převážela k ošetření do nemocnice v Mladé Boleslavi. Kriminalisté se zásahovou jednotkou ho vypátrali a zadrželi v nedalekém Mnichově Hradišti.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) připustil předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve Sněmovně důvěru, řekl Právu. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. Zatím předčasné volby odmítal. Nadále preferuje jednobarevnou menšinovou vládu ANO. O její podpoře chce dál jednat s KSČM a SPD.

