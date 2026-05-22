Zdravé smažení bez oleje pro každého: Action prodává horkovzdušnou fritézu za cenu, která zahanbí i čínská tržiště
22. 5. 2026 – 7:24 | Magazín | BS
Chcete konečně zjistit, proč se okolo horkovzdušných fritéz strhlo v posledních letech tolik humbuku? Levnější příležitost mít jen tak nebudete.
Nebojte, taky jsme dlouho odolávali. Smažení bez oleje přeci není smažení. Vždyť to je to samé, co trouba! Na to přeci nemusím kupovat nový spotřebič!
Jenže ono to opravdu není to samé, což už musím nyní potvrdit sama, protože jsem též nedávno podlehla a pořídila si trendy horkovzdušnou fritézu. A ne, z trouby stejné výsledky mít prostě nebudete.
Zcela objektivní zhodnocení? Nečekejte absolutní dokonalost u úplně všeho, co do horkovzdušného friťáku vložíte. Například kupované hranolky z obchodu mi pořád chutnají o něco víc z klasické fritézy. Jenže cokoliv v trojobalu, maso, ryba či naopak pravé hranolky, pěkně vykrájené ze skutečných brambor, vychází tak, že si o tom normální friťák může jen nechat zdát.
Řečeno sportovní mluvou: Horkovzdušný friťák reálně vítězí tak 9:1.
Pokud byste chtěli zjistit, co je na tom pravdy, máte velmi dostupnou příležitost: Action totiž prodává chytrou mini fritézu Tristar za přátelských 599 korun. Stačí rychlý pohled na e-shopy, abyste zjistili, že to je opravdu zajímavá cena:
Běžné značkové horkovzdušné fritézy (Philips, Tefal, ETA) startují na částkách mezi 1 500 až 3 000 Kč. Částka necelých šesti stovek za plně funkční spotřebič je teritorium, do kterého se běžně nedostanou ani nejagresivnější asijská tržiště typu Temu nebo AliExpress, natož s okamžitou dostupností v kamenné prodejně za rohem a s klasickou dvouletou zárukou.
Lidová cena se ale samozřejmě někde projevit musí: Přístroj nepáchá žádné designové výstřelky, nedisponuje žádnými supermoderními displeji, jedním kroutítkem nastavíte teplotu, druhým čas a nic víc. Ale v jednoduchosti je síla, jak se říká.
Největším mantinelem by mohla být kapacita: Fritéza má objem dva litry, což znamená, že je ideální spíš pro menší společnost, pro jednoho či pro pár. Jídlo pro větší rodinu či přátele na návštěvě už byste dost možná museli smažit navíckrát. A celé kuře byste do ní napěchovali také jen s velmi úpornou snahou.
Na druhou stranu: Poměr ceny a výkonu je fantastický a pokud neplánujete pravidelně vykrmovat celé bankety, dostanete spotřebič, který odvede přesně tu práci, kterou od něj budete potřebovat.
A věřte, poznáte to nejen na zdraví, ale také při nákupech: Nemuset neustále kupovat litry a litry oleje je nesmírně osvobozující pocit.