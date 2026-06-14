Zdeněk Pohlreich šel do důchodu: "Stát mi pořád hodně dluží"
14. 6. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný kuchař má jasno: Státu odevzdal daleko víc, než od něj kdy dostane.
Při pohledu na aktivního, slavného, pracovitého, uznávaného a velmi úspěšného šéfkuchaře by nejspíš velmi málokdo odhadl, že se dívá na oficiálně státem uznaného důchodce. Přesně taková je ale pravda: Zdeněk Pohlreich odešel do předčasného důchodu už před lety.
Netoužil přitom po klidném odpočinku. Ani ho k tomu nedohnaly zdravotní problémy. Prostě jen chtěl zpátky něco z toho, co odevzdával.
„Šel jsem do předčasného důchodu. Baví mě ta představa, že do toho systému pořád platíme obrovské částky, a tak by bylo fajn taky z toho něco dostat,“ vysvětlil Pohlreich pro Blesk.
Jaký důchod bere, říct nechtěl. Ale přiznal, že málo to není.
„Samozřejmě důchod pobírám, ale nechci být konkrétní, zcela určitě je ale nadprůměrný. Celý život jsem do toho systému odevzdával nadprůměrnou částku peněz, takže mi ten stát asi pořád hodně dluží,“ vysvětlil a dodal, že i tak se ale domnívá, že takové částky, které státu odevzdal, stejně nemá nikdy šanci dostat zpátky.
Šéfkuchař rovnou dodal i vlastní celkem svébytné řešení důchodové reformy: „Já bych všechny důchodce osvobodil od daní. Myslím si, že když chceme mít v tomhle věku aktivní lidi, protože si myslím, že nástup pasivity lidem zásadně zkracuje život. Myslím si, že by všichni důchodci měli pracovat a kdybych měl tu moc, tak bych jejich práci vůbec nedanil,“ prohlásil.
Jemu samotnému by něco takového samozřejmě pomohlo, protože, jak víme, byť je oficiálně důchodce, žádný odpočinek se nekoná. Pohlreich dál natáčí, tvoří několik projektů a řídí hned tři pražské restaurace.