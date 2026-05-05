Zdálo se, že jsem vyhrál životní jackpot. Pak jsem zjistil, jakou děsivou podmínku dědictví skutečně obsahovalo
5. 5. 2026 – 17:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Tadeáš měl vždy rád svůj klid a zaběhnutou pohodu. Netušil však, že jediná nenápadná životní nabídka může během okamžiku převrátit celý jeho dosavadní svět naruby.
Po rozchodu s Eliškou jsem se stáhl do sebe natolik, že jsem ztratil chuť vídat se s lidmi. Stačil mi můj byt, který jsem teď ze svého jediného příjmu jen s obtížemi splácel. Všechno mělo být přitom úplně jinak. Jenže Eliška si našla někoho nového — muže, který podle ní uměl skutečně žít. Nedokázal jsem přijmout její lásku ke kočce a už vůbec ne její touhu po psovi. Příliš jsem si chránil svou svobodu, pohodlí a život bez závazků. Nechtěl jsem kolem sebe nic, co by mě jakkoli omezovalo.
Toužil jsem po klidu a svobodě
Život s Eliškou mě naučil jediné: být neustále ve střehu. Vždy přišla s novým plánem, novou představou nebo dalším krokem, do kterého mě dokázala doslova dotlačit. Stejně jako do hypotéky, která mi dnes každý měsíc ukrojí téměř tři čtvrtiny platu. Mně přitom stačilo to, co jsme měli. Jenže Eliška chtěla víc. Vlastní byt, zvířata, rodinu a děti.
Pochopení jsem nenašel ani u své nejlepší kamarádky Heleny, která mě po rozchodu příliš nešetřila. „Můžeš si za to sám. Je s tebou nuda a navíc nesnášíš ani zvířata,“ oznámila mi bez obalu ve chvíli, kdy jsem od ní čekal spíš útěchu. A možná měla svým způsobem pravdu. Vždyť i ji jsem pravidelně prosil, aby při mých návštěvách schovala svého psa.
Nečekané dědictví mi mohlo změnit život, ale mělo jednu podmínku
Jednoho dne mi zavolal právník se zprávou, která mi doslova vyrazila dech. Můj biologický otec zemřel a protože jsem byl jeho jediným dědicem, odkázal mi celý svůj majetek. Šlo o částku kolem 25 milionů korun. V první chvíli mi hlavou probleskla představa okamžitě splacené hypotéky a života bez finančních starostí. Nadšení ale velmi rychle vystřídaly obavy, protože dědictví mělo jednu znepokojivou podmínku.
Otce jsem naposledy viděl před více než dvaceti lety. Nikdy by mě nenapadlo, že by mohl disponovat takovým jměním. Když mi právník sděloval podrobnosti, několikrát jsem se ujistil, zda skutečně mluví o panu Karáskovi. Šok byl obrovský, přesto jsem si namlouval, že podmínka spojená s dědictvím přece nemůže být až tak děsivá. Netušil jsem, jak zásadně se můj život během jediné chvíle změní.
Místo vysněných milionů bez starostí zdědil šokující závazek
K právníkovi jsem dorazil přibližně dva dny poté, co mi poprvé volal. Když mi však sdělil, co přesně jsem spolu s obrovským majetkem zdědil, málem jsem omdlel. V hlavě mi okamžitě vytanuly Eliška i moje kamarádka Helena.
„Já jsem zdědil zoo? Slony, žirafy a opice? Já?“ vyhrkl jsem naprosto nevěřícně.
Právník se na mě podíval s chladnou profesionalitou. „Ano, pane Karásku. Váš otec byl tímto projektem na Vysočině velmi známý.“
Z jeho výrazu bylo patrné, že podobná reakce ho nijak nepřekvapuje.
„Je to jasně stanovená podmínka. Buď převezmete plně funkční minizoo, kterou nesmíte prodat, nebo nedostanete nic. Na rozhodnutí máte několik dní.“
V tu chvíli mi došlo, že nejde jen o dědictví. Šlo o životní rozhodnutí, které mohlo zcela změnit vše, čemu jsem dosud říkal pohodlí.
Všechny jsem tímto rozhodnutím šokoval
Tohle by mě nenapadlo ani v těch nejhorších představách. Zvířata jsem nikdy neměl rád, a najednou jsem měl vlastnit zoologickou zahradu? Několik dní jsem strávil pročítáním všeho, co se dalo o chovu zvířat, náročnosti provozu zoo i odpovědnosti, kterou by takové rozhodnutí přineslo.
Nakonec jsem podmínku přijal.
Díky pomoci několika skvělých lidí jsem se postupně naučil zoo skutečně vést. Zvířata, která pro mě kdysi představovala jen omezení, se stala přirozenou součástí mého života. A nejen to. Právě tato nečekaná životní cesta mě přivedla i k mé současné ženě Editce, která si do našeho společného života přivedla rovnou dva psy.
Dnes svou práci miluji a často nechápu, jak jsem kdysi mohl být člověkem, který zvířata téměř nesnášel. Kdybych tehdy odmítl, přišel bych nejen o výjimečné dědictví, ale především o obrovskou životní lásku, nový smysl a svět, který mě změnil víc, než bych si kdy dokázal představit.