Zbytečný rýpanec, nebo přesný popis? Radka Třeštíková o bojových sportech: "Savci navlečení v hadrech"
28. 4. 2026 – 9:15 | Magazín | Jana Strážníková
Svojská spisovatelka si řekla svoje k poslednímu turnaji v Oktagonu. Nadšená příliš nebyla.
Proč Radka Třeštíková sleduje obsah, který jí očividně přijde mrzký a nedůstojný, ví jen ona sama. Faktem zůstává, že si oblíbená spisovatelka nenechala ujít příležitost ke kousavému komentáři k videu z posledního Oktagonu, konkrétně k záběru, kde ke svému zápasu nastupuje Radek Roušal, přítel Nely Slovákové.
„Když je svět příliš nesrozumitelné místem, představuji si nás lidi jen jako savce navlečené v hadrech, do jisté míry mě to uklidňuje, takže asi díky,“ zamyslela se autorka.
Nad (ne)navlékáním do hadrů bychom mohli polemizovat i při pohledu na Radčin profil, je nicméně pravda, že debatovaný nástup do klece měl opravdu přeci jen poněkud kromaňonský náboj a polonahý obleček všudypřítomné partnerky také neoplýval úplně rafinovaným vkusem. Takže Radčin úhel pohledu není zas tak složité pochopit.
„Já jsem to nemyslela špatně s tím Oktagonem. Já jsem s tím úplně v pohodě. Chléb a hry, to fungovalo vždycky. Ať si lidi dělají cokoli chtějí, Hlavně ať jsou zabavení a šťastní,“ dodala později ve svých instagramových příbězích.
Despekt z jejího vyjádření sice přímo odkapává, ale každému, co jeho jest, samozřejmě – Radka se zkrátka (většinou) živí psaním a lapat do slov, co vidí nebo cítí, se jí z logiky věci děje tak nějak samovolně. A odtržený smích nad tragikomičností lidského chování, když se v hlavě jen tak mimovolně uhnízdí uvědomění, že opravdu nejsme nic než mírně vyvinutější opi na hroudě uprostřed vesmíru, kterému jsme srdečně jedno, také není jen Radčin výhradní nápad.
Na druhou stranu... Je poměrně snadné se nedívat, když už člověka něco pohoršuje.
Tak či tak, savec Roušal si z ohrnutého nosu spisovatelky nic nedělal a švédského savce Samuela Barka zdemoloval během prvního kola.