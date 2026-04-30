Zbytečná intenzita, vadila Rulíkovi hra Finů, strachoval se o zraněného Hronka
30. 4. 2026 – 22:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní posila obrany z NHL Filip Hronek z Vancouveru.
Špaček odstoupil se zraněným pravým kolenem poté, co jej atakoval Aku Räty. Hronek v závěru opustil led předčasné po zákroku sparťana Mikaela Seppäläho.
"Strašně mě mrzí, že dva hráči nedohráli. S (Michalem) Špačkem to vypadá špatně. Ještě jsem s ním nemluvil, asi má problém s kolenem, ale myslím, že dohrál," řekl Rulík po utkání novinářům. Hronkův zdravotní stav neznal. "Ale mám obavu, aby to nebylo něco vážnějšího."
Už na pátek povolal za Špačka náhradníka, ale jeho jméno neprozradil. "Je na cestě, pokud dorazí v pořádku a bude zítra na tréninku, tak to oznámíme," uvedl Rulík s tím, že se jedná o jednoho finalistů extraligy mezi mistrovskými Pardubicemi a Třincem.
Podle něj provázely utkání zbytečné zákroky. "Je to příprava na mistrovství světa. Něco jiného je šampionát, kdy se hraje o všechno, ale nemyslím si, že by měla zranění být tady. To mi vadí. Byl tam zbytečná intenzita, ale začali s ní oni. Naši hráči si to nenechali líbit. Máme v týmu hráče, kteří umí hrát fyzický hokej, viz prolomený mantinel," prohlásil Rulík a zmínil situaci, při které vrazil v úvodu druhé třetiny Adam Klapka na mantinel Petteriho Puhakku a následovala téměř dvacetiminutová pauza na opravu.
Český tým v přípravě na šampionát navázal na dvě výhry nad Německem a další dvě vítězství nad Rakouskem. "Oceňuju, že jsme zápas zvládli bez oslabení. V poslední době jsme většinou měli víc vyloučení než soupeř. Navíc jsme si pomohli přesilovkou," podotkl Rulík. Pykat šel jen Daniel Voženílek, který si nejdříve vyřizoval účty v 56. minutě se Seppäläm, jenž ležel na Hronkovi. Potom dostal i trest za krosček po vypršení hrací doby.
Po Špačkově odstoupení měl kouč k dispozici jen tři centry - Davida Tomáška, Matyáše Filipa a Matyáše Melovského, které prostřídával v jednotlivých lajnách. "Byla to komplikace. V sobotu a neděli napíšeme třináct útočníků, i když jich budeme točit dvanáct. Ale kdyby se stalo něco podobného, budeme připraveni, abychom mohli dohrát na čtyři formace. Dnes to centři zvládli dobře. Neměli to jednoduché, když se pořád mění spoluhráči. Celý tým to zvládl," uvedl Rulík.
Byl rád, že se ve své premiéře gólové prosadil Melovský. "Asi hlavně on je spokojený. Každému hráči to pomůže," podotkl Rulík. Velký podíl na vítězství podle něj měl gólman Josef Kořenář. "Výborný výkon," dodal.