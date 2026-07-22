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Zazvonil zvonec: Slavná zpěvačka a herečka potvrdila krach vztahu pouhé dva roky po svatbě

22. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Zazvonil zvonec: Slavná zpěvačka a herečka potvrdila krach vztahu pouhé dva roky po svatbě
zdroj: Profimedia.cz
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Nečekaná zpráva pro fanoušky a všechny, kteří fandili vztahu známé zpěvačky a herečky. Už totiž není čemu fandit.

„Občas se stane, že se potkají dva lidé, kteří se mají upřímně rádi, ale nedokážou společně projít skrze určité výzvy, které každý vztah někdy zažije,“ stálo v úvodu chmurného příspěvku, který na své sociální sítě přidala herečka a zpěvačka Jana Fabiánová (dcera Nadi Urbánkové).

Zlé tušení vzápětí potvrdila: „A ačkoliv se oba snaží, některé podstatné věci i tak z dlouhodobého hlediska neladí a způsobují starosti oběma. Pak je lepší, přiznat si to a s úctou a soucitem jít každý svou cestou. Manžel a já jsme časem došli k tomuto rozhodnutí a po téměř 5ti společných letech už netvoříme pár.“

S podnikatelem Petrem Baťhou měla přitom svatbu před pouhými dvěma lety. A to skoro na den přesně: Brali se totiž 10. srpna 2024: „Žádné velké přípravy nejsou, svatba to bude malá, tak si přípravy spíš užíváme. Jsme vděční, že jsme se na stará kolena našli,“ pochvalovala si svého času herečka v rozhovoru pro eXtra.cz.

Co přesně se stalo nebo jaký základ měl onen zmíněný nesoulad, který nakonec zapříčinil rozpad vztahu, už herečka sdělovat nechce: 

„Nebudu sdílet žádné další detaily a moc prosím o soucit a soukromí pro oba. Děkuji za pochopení a přeji všem klidné letní dny,“ dodala.

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Tagy:
rozvod láska rozchod vztah svatba herečka zpěvačka
Zdroje:
Facebook, Extra.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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