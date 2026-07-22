Zazvonil zvonec: Slavná zpěvačka a herečka potvrdila krach vztahu pouhé dva roky po svatbě
22. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nečekaná zpráva pro fanoušky a všechny, kteří fandili vztahu známé zpěvačky a herečky. Už totiž není čemu fandit.
„Občas se stane, že se potkají dva lidé, kteří se mají upřímně rádi, ale nedokážou společně projít skrze určité výzvy, které každý vztah někdy zažije,“ stálo v úvodu chmurného příspěvku, který na své sociální sítě přidala herečka a zpěvačka Jana Fabiánová (dcera Nadi Urbánkové).
Zlé tušení vzápětí potvrdila: „A ačkoliv se oba snaží, některé podstatné věci i tak z dlouhodobého hlediska neladí a způsobují starosti oběma. Pak je lepší, přiznat si to a s úctou a soucitem jít každý svou cestou. Manžel a já jsme časem došli k tomuto rozhodnutí a po téměř 5ti společných letech už netvoříme pár.“
S podnikatelem Petrem Baťhou měla přitom svatbu před pouhými dvěma lety. A to skoro na den přesně: Brali se totiž 10. srpna 2024: „Žádné velké přípravy nejsou, svatba to bude malá, tak si přípravy spíš užíváme. Jsme vděční, že jsme se na stará kolena našli,“ pochvalovala si svého času herečka v rozhovoru pro eXtra.cz.
Co přesně se stalo nebo jaký základ měl onen zmíněný nesoulad, který nakonec zapříčinil rozpad vztahu, už herečka sdělovat nechce:
„Nebudu sdílet žádné další detaily a moc prosím o soucit a soukromí pro oba. Děkuji za pochopení a přeji všem klidné letní dny,“ dodala.