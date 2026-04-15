Zázrak v medicíně: Virus HIV se u pacienta úplně ztratil
15. 4. 2026 – 14:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
Norský muž porazil HIV díky nečekané shodě okolností a vzácné genetické mutaci svého bratra. Případ, který lékaři označují za výjimečný, otevírá dveře k budoucnosti, kde by virus nemusel být doživotní diagnózou.
Ještě před pár lety by to znělo jako čistá science fiction. Muž z Norska, který žil s HIV více než deset let, dnes nemá v těle žádný aktivní virus. A co je ještě neuvěřitelnější – k tomuto průlomu pomohla transplantace od jeho vlastního bratra. Příběh, který lékaři sami považují za mimořádný, dnes vzbuzuje obrovskou pozornost a dává novou naději milionům lidí po celém světě.
Tento případ se řadí mezi pouhou hrstku podobných situací v historii medicíny, kdy se podařilo dostat HIV do dlouhodobé remise bez nutnosti další léčby. V době, kdy s virem žijí desítky milionů lidí, jde o obrovský krok vpřed – i když zatím spíše na úrovni výjimečných případů než běžné praxe.
Neuvěřitelná náhoda, která změnila vše
Celý příběh začal paradoxně kvůli úplně jiné nemoci. Muž musel podstoupit transplantaci kmenových buněk, protože trpěl vzácnou rakovinou kostní dřeně. Lékaři se soustředili na záchranu jeho života a HIV v té chvíli nebylo hlavním tématem.
Pak ale přišlo překvapení, které všechno změnilo. Jeho bratr, jenž se stal dárcem, měl velmi vzácnou genetickou mutaci CCR5Δ32/Δ32. Tato mutace způsobuje, že buňky postrádají receptor, který HIV běžně využívá jako vstupní bránu. Virus se tak nemá jak dostat dovnitř.
Po transplantaci začal pacientův imunitní systém procházet dramatickou proměnou. Nové, odolné buňky postupně nahradily ty původní – nejen v krvi, ale i v kostní dřeni a ve střevě, což je jedno z hlavních „úkrytů“ viru. Právě tam se HIV často schovává v neaktivní podobě a čeká na příležitost k návratu.
Výsledky byly ohromující. Vědci postupně přestali nacházet jakýkoli virus schopný množení. Analýza více než 65 milionů buněk neodhalila nic, co by připomínalo aktivní infekci. Zůstaly jen neškodné fragmenty, které už nedokázaly nic způsobit.
Ještě zásadnější bylo, co se dělo dál. Hladiny protilátek proti HIV začaly klesat a T buňky přestaly na virus reagovat. Imunitní systém se začal chovat, jako by infekce nikdy neexistovala. Jako by tělo jednoduše „zapomnělo“, že s HIV kdy bojovalo. Dva roky po transplantaci mohl muž úplně vysadit léky. A ani po pěti letech se virus nevrátil. Žádné známky návratu, žádné skryté ložisko – nic.
Naděje pro miliony, ale zatím jen výjimečný případ
Zní to jako zázrak moderní medicíny. Jenže realita má i svou temnější stránku. Transplantace kmenových buněk je extrémně náročný a rizikový zákrok, který se provádí jen tehdy, když jde o záchranu života. Nejde o léčbu, kterou by bylo možné jednoduše nabídnout všem pacientům s HIV.
Rizika jsou vysoká. Pacienti po transplantaci mají výrazně oslabenou imunitu a jsou velmi náchylní k infekcím. Navíc hrozí vážné komplikace, včetně reakce štěpu proti hostiteli, kdy nové buňky napadají vlastní tělo. I v tomto případě se taková komplikace objevila, i když ji pacient nakonec překonal.
Zajímavé je, že právě tato silná imunitní reakce – spolu s léčbou, která ji tlumí – mohla sehrát roli v téměř úplném odstranění viru. Vědci se domnívají, že kombinace nových buněk a „restartu“ imunity vytvořila prostředí, ve kterém HIV nemělo šanci přežít.
Dalším problémem je samotná vzácnost celé situace. Najít vhodného dárce je složité samo o sobě. Pravděpodobnost, že jím bude sourozenec, není vysoká – a ještě menší je šance, že tento člověk ponese právě mutaci CCR5Δ32/Δ32. Ta se vyskytuje jen u malého procenta populace, zejména v severní Evropě.
Přesto všechno ale vědci mluví o obrovském posunu. Každý takový případ jim pomáhá lépe pochopit, jak HIV přežívá v těle, kde se skrývá a co ho dokáže definitivně zastavit. Díky tomu mohou hledat nové, bezpečnější cesty, jak dosáhnout podobného výsledku bez nutnosti riskantních transplantací.
Výzkumníci se teď zaměřují na detailní porovnání všech známých případů, kdy se podařilo virus dostat pod kontrolu nebo ho téměř odstranit. Hledají společné znaky, biomarkery a mechanismy, které by mohly být klíčem k budoucí léčbě.
Příběh tohoto norského muže tak není jen o štěstí a náhodě. Je to důkaz, že HIV nemusí být navždy nepřemožitelný protivník. Možná jsme teprve na začátku, ale směr je jasný – a poprvé po dlouhé době i skutečně nadějný.