Zázrak se nekoná: Propadák od Primy se vrátil na obrazovky s druhou řadou a... Pořád se nikdo nedívá
28. 3. 2026 – 9:20 | Magazín | Jana Strážníková
Seriál, kterému se dost žalostně nedařilo v první řadě, to zkouší podruhé. A zázračné zmrtvýchvstání se, zdá se, nechystá.
Slavný citát od Alberta Einsteina už častým používáním zevšedněl tak, že ho každý dobře zná. Jenže co naplat, když se do situace velmi dobře hodí: Einstein definoval šílenství jako opakování toho samého a očekávání jiných výsledků.
Z toho úhlu pohledu pak nelze než předpokládat, že trocha einsteinovského šílenství posedla i produkci televize Prima, která vrátila na obrazovky skečový komediální seriál Jakub a Sara, v němž skuteční nyní již snoubenci Jakub Prachař a Sara Sandeva chrlí na diváka krátké komediální scénky z partnerského soužití.
První řada dost zle propadla a těžko říct, jestli si televize opravdu slibovala nějaký zásadní zlom od druhé řady. Žádný takový ale nepřišel.
Řečí čísel: Na první díl loňské první série se ze zvědavosti podíval skoro půlmilion diváků, což by byl celkem solidní výsledek, jenže kvalita díla nepřesvědčila a seriál si diváky nedokázal udržet: Ke konci první řady už se dívalo jen něco málo přes 100 tisíc lidí.
Dát zelenou pokračování je proto celkem zvláštní rozhodnutí a nevypadá to, že by se snad mělo vyplatit: Nejdřív se podívalo 200 tisíc lidí a opět už je znát sestupná tendence, protože druhý díl naladilo pouze 181 tisíc diváků.
Formát "vtipných" skečů partnerské dvojice je v tomto složení, obsazení a při této kvalitě scénáře zkrátka a dobře krokem vedle.
Tomu ostatně odpovídá i divácké hodnocení na ČSFD: První řada získala od uživatelů katastrofální skóre 26 %, čímž už se pomalu blíží na území opanované filmy Evy Toulové. Druhá řada má zatím o fous lepší, ale pořád dost hrozivé skóre 33 %.
Schválně, jestli se někdy dočkáme třetí.