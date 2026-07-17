Zažloutlá bílá trička a mapy od potu jsou minulostí. Do praní přidejte jednu tabletu z domácí lékárničky
17. 7. 2026 – 20:37 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Víte, co je na zežloutlém oblíbeném tričku nejzáludnější? Že ho perete pořád dokola – a ono přesto šedne a žloutne dál.
Řešení přitom možná leží ve vaší domácí lékárničce, ne v regálu s drogerií. Řeč je o obyčejném aspirinu.
Proč může aspirin fungovat lépe než některé prací prostředky
Za účinkem stojí kyselina acetylsalicylová, hlavní složka aspirinu. Prášek totiž dokáže pomoci uvolnit usazeniny potu, zbytků deodorantu i zašlé nečistoty, které se postupně usazují hluboko ve vláknech oblečení. Právě ty bývají důvodem, proč bílé prádlo časem získává nevzhledný žlutý nebo šedý odstín.
Jak provést tento krok
Použití je jednoduché a nezabere mnoho času.
- Rozdrťte pět až šest tablet aspirinu na jemný prášek.
- Rozpusťte je v lavoru s teplou vodou.
- Bílé prádlo ponořte tak, aby bylo celé pod hladinou.
- Nechte několik hodin odmočit, u silně zažloutlých kusů klidně přes noc.
- Poté oblečení vyperte v pračce běžným programem.
Podle odborníků může být prádlo po vyprání viditelně světlejší a zbavené zatuchlého zápachu.
Na odolné skvrny připravte pastu
Pokud vás trápí jen jedna konkrétní skvrna, například žluté mapy v podpaží nebo zašpiněný límec, není nutné namáčet celý oděv.
Stačí rozdrtit dvě tablety aspirinu, přidat několik kapek vody a vytvořit hustou pastu. Tu naneste přímo na skvrnu, nechte asi 30 minut působit a poté místo opláchněte nebo rovnou vyperte.
Je tato metoda bezpečná?
Podle odborníků je aspirin šetrnější než chlorová bělidla, protože neobsahuje agresivní bělicí látky, které mohou při častém používání oslabovat textilní vlákna. Přesto doporučují vyzkoušet účinek nejprve na méně viditelném místě, zejména u jemných nebo barevných tkanin.
Ušetří i peníze
Další výhodou je cena. Aspirin má doma mnoho lidí a jeho použití může vyjít levněji než nákup speciálních přípravků na bělení prádla. Pokud se trik osvědčí, může být jednoduchou alternativou k dražším čisticím prostředkům.
Někdy totiž není potřeba hledat zázračné přípravky v drogerii. Řešení může ležet ve skříňce s léky – a bílé tričko díky němu získá zpět svůj původní vzhled.