Dnes je pátek 17. července 2026., Svátek má Martina
Počasí dnes 18°C Dešťové přeháňky

Zažloutlá bílá trička a mapy od potu jsou minulostí. Do praní přidejte jednu tabletu z domácí lékárničky

17. 7. 2026 – 20:37 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zažloutlá bílá trička a mapy od potu jsou minulostí. Do praní přidejte jednu tabletu z domácí lékárničky
zdroj: ChatGPT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Víte, co je na zežloutlém oblíbeném tričku nejzáludnější? Že ho perete pořád dokola – a ono přesto šedne a žloutne dál.

Řešení přitom možná leží ve vaší domácí lékárničce, ne v regálu s drogerií. Řeč je o obyčejném aspirinu.

profimedia-0720401369
Magazín
William s Kate prozradili jednoduchý trik, jak udržet děti v klidu na veřejnosti. Zvládne ho každý rodič

Proč může aspirin fungovat lépe než některé prací prostředky

Za účinkem stojí kyselina acetylsalicylová, hlavní složka aspirinu. Prášek totiž dokáže pomoci uvolnit usazeniny potu, zbytků deodorantu i zašlé nečistoty, které se postupně usazují hluboko ve vláknech oblečení. Právě ty bývají důvodem, proč bílé prádlo časem získává nevzhledný žlutý nebo šedý odstín.

Jak provést tento krok

Použití je jednoduché a nezabere mnoho času.

  • Rozdrťte pět až šest tablet aspirinu na jemný prášek.
  • Rozpusťte je v lavoru s teplou vodou.
  • Bílé prádlo ponořte tak, aby bylo celé pod hladinou.
  • Nechte několik hodin odmočit, u silně zažloutlých kusů klidně přes noc.
  • Poté oblečení vyperte v pračce běžným programem.

Podle odborníků může být prádlo po vyprání viditelně světlejší a zbavené zatuchlého zápachu.

beautiful-lesbian-couple-being-affectionate-home
Magazín
Lamináty jdou v zapomnění: Tyto podlahy stojí dvakrát tolik, jsou prakticky nezničitelné a vypadají jako čistý luxus

Na odolné skvrny připravte pastu

Pokud vás trápí jen jedna konkrétní skvrna, například žluté mapy v podpaží nebo zašpiněný límec, není nutné namáčet celý oděv.

Stačí rozdrtit dvě tablety aspirinu, přidat několik kapek vody a vytvořit hustou pastu. Tu naneste přímo na skvrnu, nechte asi 30 minut působit a poté místo opláchněte nebo rovnou vyperte.

hospital-assistant-putting-oxigen-mask-sick-man-patient-after-stomatology-surgery-sitting-dental-chair-orthodontic-hospital-room-medical-consultation-dentist-doctor-examining-toohache
Magazín
Nenápadné krvácení při čištění zubů může být větší problém, než si většina lidí myslí a je dobré to nepodcenit

Je tato metoda bezpečná?

Podle odborníků je aspirin šetrnější než chlorová bělidla, protože neobsahuje agresivní bělicí látky, které mohou při častém používání oslabovat textilní vlákna. Přesto doporučují vyzkoušet účinek nejprve na méně viditelném místě, zejména u jemných nebo barevných tkanin.

doctor-checking-female-patient-blood-pressure
Magazín
Jaký krevní tlak je ve vašem věku ještě normální? Pravda o hodnotě 120/80 vás možná překvapí

Ušetří i peníze

Další výhodou je cena. Aspirin má doma mnoho lidí a jeho použití může vyjít levněji než nákup speciálních přípravků na bělení prádla. Pokud se trik osvědčí, může být jednoduchou alternativou k dražším čisticím prostředkům.

Někdy totiž není potřeba hledat zázračné přípravky v drogerii. Řešení může ležet ve skříňce s léky – a bílé tričko díky němu získá zpět svůj původní vzhled.

Tagy:
praní aspirin tipy a triky bělící zubní pasta skvrny
Zdroje:
vlasta.cz, womanandhome.com, netmums.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Aromatické koření a obyčejná surovina z kuchyně vymažou mravenčí stezky a pomohou odehnat i komáry z vašeho domova

Nejnovější články