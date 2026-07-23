Zažili jste někdy déjà vu? Vědci odhalili, co se v tu chvíli děje ve vašem mozku
23. 7. 2026 – 7:14 | Magazín | Alex Vávra
Déjà vu zažije během života většina lidí, přesto vědci dodnes zcela nerozumějí tomu, proč vzniká. Nejnovější poznatky z neurovědy ale naznačují, že nejde o chybu paměti ani nic nadpřirozeného. Naopak může být známkou toho, že náš mozek funguje přesně tak, jak
Stalo se vám někdy, že jste vstoupili do úplně nové místnosti, navštívili neznámé město nebo zaslechli větu od cizího člověka a najednou vás zaplavil silný pocit, že přesně tento okamžik už jste někdy prožili? Přestože dobře víte, že je to nemožné, váš mozek vás na několik vteřin přesvědčuje o opaku. Tento zvláštní fenomén známý jako déjà vu fascinuje lidstvo už více než sto let a dodnes patří mezi největší záhady lidské mysli.
Ještě donedávna si mnoho lidí spojovalo déjà vu s nadpřirozenými jevy, paralelními vesmíry nebo předtuchami. Moderní neurověda však nabízí mnohem zajímavější vysvětlení. Ukazuje totiž, že tento krátký okamžik může být důkazem toho, jak neuvěřitelně propracovaně náš mozek pracuje s pamětí, vnímáním i vědomím.
Co se při déjà vu odehrává v mozku
Déjà vu pochází z francouzštiny a znamená již viděné. Výzkumy ukazují, že tento pocit alespoň jednou za život zažije přibližně 60 až 80 procent lidí. Nejčastěji se objevuje mezi pátým rokem života a obdobím kolem dvacátého až pětadvacátého roku, poté jeho výskyt postupně klesá. Podle neurovědce Akiry O'Connora z University of St Andrews není déjà vu obyčejnou chybou paměti. Ve skutečnosti jde o mnohem složitější proces.
„Déjà vu je nepřiměřený pocit důvěrné známosti u něčeho, o čem zároveň víme, že je nám neznámé,“ vysvětluje O'Connor.
Právě tento rozpor činí celý zážitek tak fascinujícím. Jedna část mozku tvrdí, že situaci dobře známe, zatímco druhá okamžitě rozpozná, že něco neodpovídá skutečnosti. Klíčovou roli hraje mediální část spánkového laloku, kde vznikají nové vzpomínky a kde se vytváří pocit, že si něco pamatujeme. Pokud zde dojde k drobné chybě, mozek omylem označí zcela nový zážitek jako známý.
Vzápětí se aktivuje čelní mozková kůra, která funguje jako interní kontrolor. Porovnává nově vzniklý pocit se skutečnými vzpomínkami a ověřuje, zda jste danou situaci opravdu někdy zažili. Jakmile zjistí, že žádná taková vzpomínka neexistuje, vyhodnotí celý pocit jako chybný signál. Během několika sekund proto déjà vu zmizí stejně rychle, jako se objevilo.
Někteří vědci se domnívají, že jde o drobnou chybu při rozpoznávání vzpomínek. Mozek totiž neustále porovnává nové informace s obrovským množstvím uložených zkušeností. Když najde podobnost s některou starší vzpomínkou, která ale ve skutečnosti nesouvisí s aktuální situací, může vzniknout falešný pocit opakování.
Další teorie pracuje s tím, že mozek zpracovává informace současně několika cestami. Pokud nevědomá část mozku zpracuje nový podnět o zlomek sekundy dříve než vědomá, může vědomí získat mylný dojem, že danou informaci už jednou přijalo. To by zároveň vysvětlovalo, proč se déjà vu častěji objevuje během únavy nebo stresu. V těchto stavech totiž synchronizace nervových buněk nemusí být tak přesná jako obvykle.
Významnou roli hraje také dopamin, neurotransmiter spojený mimo jiné s pocitem známosti. To může vysvětlovat, proč lidé užívající některé léky nebo drogy ovlivňující dopaminový systém hlásí déjà vu častěji než běžná populace. Zajímavé je, že současné výzkumy naznačují pravý opak toho, čeho se mnoho lidí obává. Déjà vu totiž nemusí být známkou problémů s pamětí. Podle O'Connora může naopak znamenat, že mozkové oblasti kontrolující správnost našich vzpomínek fungují správně.
„Je to pravděpodobně známka zdravě fungujícího mozku a mysli,“ říká neurovědec.
Výjimkou jsou lidé s některými formami epilepsie spánkového laloku. U nich se déjà vu může objevovat výrazně častěji a intenzivněji, někdy dokonce krátce před epileptickým záchvatem. Právě studium těchto pacientů pomáhá vědcům přesněji určit, které části mozku za vznik tohoto zvláštního pocitu odpovídají.
Jamais vu: Když se cizím stane něco, co dobře znáte
Déjà vu však není jedinou zvláštností lidské paměti. Existuje také jeho méně známý protipól nazvaný jamais vu, tedy nikdy neviděné. Při jamais vu se děje přesný opak. Místo aby nová situace působila známě, začne člověku připadat cizí něco, co zná celý život. Typickým příkladem je situace, kdy se příliš dlouho díváte na jedno obyčejné slovo nebo ho opakovaně píšete. Po chvíli získáte zvláštní pocit, že je napsané špatně, nebo dokonce začnete pochybovat, zda vůbec existuje.
Právě tento jev zkoumal Akira O'Connor se svými kolegy. Dobrovolníci měli opakovaně psát stále stejná slova, až začala ztrácet svůj význam. Nejčastěji se tento pocit objevoval u těch nejběžnějších slov. Za výzkum jamais vu získal O'Connor se svým týmem v roce 2023 humorně laděnou, ale vědecky respektovanou Ig Nobelovu cenu.
Není proto překvapivé, že se déjà vu objevuje také v populární kultuře. Asi nejslavnější scénou je černá kočka ve filmu Matrix, kterou hlavní hrdina Neo spatří dvakrát po sobě. V příběhu jde o známku chyby v simulované realitě. Na tomto motivu stojí i thriller Déjà Vu s Denzelem Washingtonem, zatímco stejnojmenné písně vydaly například Beyoncé nebo Olivia Rodrigo.
Přestože věda zatím nenašla jedinou definitivní odpověď, každá nová studie skládá další dílek do mozaiky lidského vědomí. Déjà vu nám připomíná, že mozek není pouhým úložištěm vzpomínek, ale neúnavným průvodcem, který v každém okamžiku porovnává minulost s přítomností a snaží se z nich vytvořit smysluplný příběh. Občas se na zlomek sekundy splete a právě tehdy vznikne ten podivuhodný okamžik, kdy se čas zdánlivě stočí do kruhu. Možná je to jen drobná chyba v nervových signálech. Zároveň je to ale i tiché připomenutí, jak neobyčejně složitá a fascinující je lidská mysl, která i po desetiletích výzkumu dokáže vědce znovu a znovu překvapovat.