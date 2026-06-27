Zažijeme něco, co se v Evropě nestalo od roku 1999. Lidé kvůli tomu cestují tisíce kilometrů
27. 6. 2026 – 13:07 | Magazín | Žaneta Kaczko
Evropa se připravuje na mimořádný astronomický úkaz, který byl naposledy pozorovatelný před více než čtvrtstoletím. Zájem o nejlepší pozorovací místa už nyní rychle roste.
Letošní léto nabídne mimořádnou podívanou, kvůli které už nyní vznikají speciální zájezdy a astronomové očekávají nebývalý zájem veřejnosti. Dne 12. srpna 2026 se nad částí Evropy odehraje úplné zatmění Slunce, první takový úkaz pozorovatelný z evropské pevniny od roku 1999. Pro mnoho lidí půjde o jedinečnou příležitost, kterou už během života nemusí znovu zažít.
Úplné zatmění nastane ve chvíli, kdy se Měsíc dostane přesně mezi Zemi a Slunce a na několik desítek sekund až minut zakryje celý sluneční disk. Na obloze se objeví sluneční koróna, okolní krajina se ponoří do podivného šera a teplota vzduchu může krátkodobě poklesnout o několik stupňů. Mnozí astronomové popisují úplné zatmění jako jeden z nejpůsobivějších přírodních úkazů, které lze ze Země pozorovat.
Nejlepší podmínky nabídne Španělsko a Island
Pás úplného zatmění povede přes severní Atlantik, Grónsko, Island a severní část Španělska. Právě Španělsko se stává hlavním cílem astronomických nadšenců z celé Evropy. Tamní úřady už nyní počítají s miliony návštěvníků a připravují speciální opatření pro dopravu i bezpečnost. Zajímavou možností bude také Island. Právě tam dosáhne zatmění nejdelší délky, místy přes dvě minuty. Podmínky ale může výrazně ovlivnit počasí, které bývá v severním Atlantiku nevyzpytatelné.
Ani Češi nepřijdou zkrátka
Přestože pás úplného zatmění Českou republiku neprotne, půjde i u nás o mimořádně výrazný úkaz. Měsíc zakryje podle místa pozorování přibližně 60 až 85 procent slunečního disku. Zatmění navíc nastane v podvečerních hodinách, krátce před západem Slunce, což může vytvořit velmi působivou atmosféru.
Astronomové doporučují vyhledat místo s dobrým výhledem k západnímu obzoru a sledovat předpověď počasí. Právě nízká oblačnost může být v srpnových večerech rozhodujícím faktorem.
Po roce 2026 přijde další šance
Evropa bude i v následujících letech na zatmění mimořádně bohatá. Už 2. srpna 2027 nastane další úplné zatmění Slunce, které bude viditelné především ze Španělska a severní Afriky. Astronomové ho označují za jeden z nejvýznamnějších úkazů desetiletí, protože úplná fáze potrvá na některých místech déle než šest minut.
Zatmění v srpnu 2026 má ale své výjimečné postavení. Pro obyvatele Evropy půjde o první možnost po dlouhých desetiletích zažít situaci, kdy se uprostřed dne náhle setmí, na obloze se objeví hvězdy a kolem černého disku Měsíce se rozzáří jemná sluneční koróna. Za tímto okamžikem mnozí cestují doslova přes půl světa.