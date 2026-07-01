Zavedení cla pro levné zásilky ze zemí mimo EU narovná podmínky trhu
1. 7. 2026 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zavedení cla pro levné zásilky ze zemí vně Evropské unie (EU) narovná podmínky trhu a způsobí pokles objemu zboží doručovaného v malých zásilkách.
Novinářům to dnes řekli zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel Jiří Trousil a generální ředitel DHL Express Luděk Drnec. Ode dneška platí v celé EU nové clo pro zásilky do 150 eur (asi 3675 Kč) ze zemí mimo EU. Ty byly dosud od cla osvobozeny. Opatření se dotkne hlavně balíčků z čínských internetových obchodů jako Shein, Temu nebo AliExpress.
Případné zpoždění u doručování kvůli clu zatím nelze odhadnout, bude záležet i na zapojení adresátů. Podrobný návod je na webu Celní správy www.celnicka.cz, zaznělo na tiskové konferenci. Dnes už se dostanou k zákazníkům první proclené zásilky. Výše stanoveného cla jsou tři eura, tedy asi 73 korun za položku.
Počet zásilek ze zemí mimo EU v uplynulých letech rostl. V roce 2023 bylo zásilek 2,3 milionu. "Můžeme dokládat obrovský rozmach," uvedl Trousil. Zatímco za celý loňský rok přišlo do ČR 105 milionů zásilek, letos to bylo 106 milionů jen za první pololetí.
"Určitě dojde k poklesu zásilek, které jsou takovýmto způsobem zasílány, to znamená zboží v malých zásilkách. A firmy začnou budovat a už máme jisté povědomí o tom, že již budují velké sklady, tak aby zboží, které přijde do Evropské unie, bylo uskladněno, prošlo klasickým celním řízením a potom zboží bylo prodáváno z těchto skladů," dodal Trousil.
Podle něj už čísla za červen ukazují pokles. Do května měsíční počet zásilek dosahoval 15 až 20 milionů, v červnu to bylo 13 milionů. "Dá se předpokládat, že tady ten vliv je zcela jasný," doplnil Trousil. Pro spotřebitele je rozhodující den, kdy se zboží fyzicky dostane do EU. Pravidlo se vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. Tedy i na sortiment objednaný ještě v červnu.
Do celé Evropské unie bylo loni dovezeno přibližně 4,6 miliardy zásilek nízké hodnoty, více než dvojnásobek proti předchozímu roku. Na 90 procent z nich pocházelo z Číny. Hodnota běžné spotřebitelské zásilky z Temu do České republiky se podle dopočtu z veřejných dat pohybuje kolem 120 až 130 Kč.
Položky v zásilkách celníci rozdělují do kategorií, pokud je v jedné zásilce víc kusů zboží více kategorií, platí se clo za každou z položek. Kvůli změně přibylo v přepravních společnostech, které přepravují e-commercové zásilky, pracovníků celní správy.
Evropská komise (EK) tvrdí, že nový poplatek pomůže pokrýt náklady na kontroly zboží a zajistí spravedlivější podmínky mezi evropskými obchodníky a zahraničními internetovými platformami. Podle EK část dováženého zboží nesplňuje požadavky EU na bezpečnost výrobků či ochranu spotřebitelů.