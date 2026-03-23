Zatlačili nás ke zdi, ale naší motivací je vyhrát, řekl obránce Sparty Pysyk
23. 3. 2026 – 0:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty jsou jednu porážku od vyřazení ve čtvrtfinále play off a konce sezony.
Obránce Mark Pysyk po druhém domácím nezdaru proti Plzni v rozhovoru s novináři řekl, že si Pražané složitost situace dobře uvědomují. Ve čtvrtek chtějí na západě Čech vyhrát a vynutit si pokračování série v domácím prostředí.
"To je naše motivace. Zatlačili nás ke zdi a my potřebujeme vyhrát, abychom pokračovali. Nechceme, aby to byl poslední zápas," řekl Pysyk pro prohře Sparty 1:2.
Kanadský obránce patřil mezi nejaktivnější hráče Sparty. Ve druhé třetině trefil tyč, na začátku třetí části se střelou od modré čáry prosadil. "Prostě jsem vystřelil a spadlo to do branky," uvedl Pysyk.
Plzeň ale bleskově vyrovnala a za další dvě minuty vstřelila vítězný gól. "Střídání po vstřeleném gólu jsou vždycky na obou stranách zásadní. Buď hráči udrží tempo, nebo ho ztratí. Hráči Plzně na situaci dobře zareagovali, neztratili hlavu a naopak zápas otočili," uvedl Pysyk a ocenil defenzivní hru soupeře. "Hráli dobře ve středním pásmu a ztěžovali nám vstup do útočné třetiny. Dělali jsme, co jsme mohli, ale nepodařilo se nám vyrovnat," řekl.
Sparta si nepomohla ani v přesilových hrách, nepotrestala ani jeden ze tří faulů hostů. "Přesilovky jsme trénovali a snažili jsme se na nich pracovat. Musíme ale uznat i jejich hru v oslabení, odvádějí dobrou práci," řekl Pysyk.
Pražané si proti Plzni připsali třetí porážku za sebou, dvakrát neuspěli v domácím prostředí Sportovní haly Fortuna. "Samozřejmě v play off doma prohrávat nechcete. Bohužel se to stalo. Ale jak jsem říkal, stojíme u zdi a teď musíme vyhrát," dodal Pysyk.