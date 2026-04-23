Zástupci STAN a ODS žádají vládu o jasný plán na zestátnění skupiny ČEZ
23. 4. 2026 – 17:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci STAN a ODS žádají od vlády jasný plán ohledně zestátnění skupiny ČEZ a varují před ohrožením investic i minoritních akcionářů.
Uvedli to ve svých vyjádřeních pro ČTK. Vedení energetické skupiny ČEZ dnes navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Má jít o první krok k připravovanému zestátnění firmy. Opozice plán na zestátnění ČEZ dlouhodobě kritizuje.
"Vláda doposud nezveřejnila žádný konkrétní postup v této věci, Starostové budou trvat na tom, aby změny vlastnické struktury společnosti neohrozily budoucí investice ani práva minoritních akcionářů. K zestátnění byl v minulosti kritický také samotný management společnosti," řekl poslanec a bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Jakékoliv změny ve vlastnické struktuře ČEZ nesmí podle stínového ministra průmyslu a obchodu Pavla Drobila a místopředsedy ODS podvázat jeho investice a hodit minoritní akcionáře přes palubu.
"ODS čeká od české vlády jasný scénář, jakým způsobem bude majoritní akcionář na příští a dalších valných hromadách v tomto směru postupovat, neboť zatím máme k dispozici jen vyjádření samotné společnosti ČEZ," dodal Drobil. Řešit to má podle něj stínová vláda ODS ve středu, kde představí svou pozici.
Společnost ČEZ by si v nové dceřiné firmě ponechala 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. O návrhu bude rozhodovat červnová valná hromada podniku. Peníze utržené z prodeje podílu v dceřiné firmě by následně měly usnadnit výkup minoritních akcionářů ČEZ.
Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády a odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem firmy. Podle opozice bude mít zestátnění výrazný dopad na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku.