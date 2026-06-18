Zástupci opozice kritizují nové ředitele ČIŽP a KRNAP, označují to za výsměch
18. 6. 2026 – 15:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci opozice kritizují nové ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavla Straku a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce.
Označují to například za výsměch či hazardování s ochranou přírody. Oba ředitele dnes jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany, na což poukazuje stínový ministr životního prostředí Jan Bureš (ODS) a varuje před možným střetem zájmů. "Červený rezignoval na odbornost a vyměnil ochranu našeho životního prostředí za politické handly," uvedl ve vyjádření, které má ČTK k dispozici. Upozorňuje, že Straka nemá žádnou praxi v oboru a dosazení takového člověka do čela instituce, která vyšetřuje ekologické havárie a kontroluje největší znečišťovatele, je nehoráznost a přímé ohrožení akceschopnosti a nezávislosti celého úřadu.
Poslanec Michal Kučera (TOP 09) na síti X kritizoval odvolání ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische letos v březnu. Moravec má podle něj kontroverze z minulosti. "Doslova ostudná personální politika Motoristů na ministerstvu životního prostředí. Výsměch ochraně přírody. Výsměch odbornosti. Výsměch Krkonoším," píše.
Moravec je pedagog České lesnické akademie Trutnov. Byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele Böhnische. Moravce se před několika lety týkala ministerská kontrola, o které informovaly Seznam Zprávy. Kontroloři, kteří reagovali na anonymní oznámení, ve zprávě uvedli, že narazili na nesrovnalosti v Moravcově vykazování pracovní doby a užívání služebního auta a doporučili širší kontrolu, ředitel mu nakonec auto odebral. Po určitou dobu předmětného období byl podle šetření zároveň také zaměstnancem trutnovské lesnické akademie, přičemž pobíral plat od obou zaměstnavatelů.
Poslankyně a spolupředsedkyně strany Zelení Gabriela Svárovská uvedla na síti X, že výběr ředitele Správy KRNAP je výsměch. "Operátor harvestoru, co si prý přilepšoval kradenou naftou a fixloval s výkazy práce, je dle očekávání novým ředitelem KRNAP," napsala.
"Tato volba není pro území dobrou zprávou. Ten člověk nemá kredit ani dovnitř do úřadu, ani k odborné veřejnosti v ochraně přírody, ani ve vztahu k obcím. Byli tam lepší kandidáti - jsem přesvědčen, že pan Moravec byl předurčen od samého začátku," uvedl ve videu na síti X senátor za obvod Trutnov Jan Sobotka (STAN). Bývalá poslankyně STAN Lucie Potůčková dnešní jmenování okomentovala na platformě X slovy: "KRNAP dobyt. Volná cesta na Luční boudu autem otevřena."
Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel Správy KRNAP ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Trojici finalistů doplňovali pracovníci KRNAP - vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
Bývalý ředitel ČIŽP Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v únoru, ale nevzešel z něj žádný kandidát. proto se opakovalo. Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů.