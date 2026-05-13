Zase slíbil, zase nepřišel! Soukup opět nenastoupil k boxu, organizátor slibuje vyhazov a brutální pokutu
13. 5. 2026 – 10:37 | Magazín | Jana Strážníková
Bývalý podnikatel podle všeho zatajil zranění a zrušil zápas krátce před začátkem. Organizátorovi už došla trpělivost.
Jaromír Soukup v poslední době nemá úplně nejlepší období: Nedávno mu katastrofálně nevyšla jeho soudní zteč na bývalou lásku Agátu Hanychovou, při níž se nejenže nedomohl kýžené omluvy, ale ještě od soudu odcházel náležitě ponížen, když ho soudce označil za agresora, který všechno rozpoutal, takže se mu nemá kdo za co omlouvat.
A nyní ještě dost prapodivným způsobem (zase) nenastoupil k nasmlouvanému boxerskému zápasu v organizaci Fight Night Challenge, z čehož už mu tentokrát hrozí pořádné opletačky.
Zápas proti pražskému trenérovi Michalu „Miky“ Vančurovi měl přitom proběhnout už před několika měsíci, jenže Soukup tenkrát nenastoupil z osobních důvodů.
Přišel druhý termín a pochybovači, kteří měli už dávno jasno, že Soukupova bitka prostě nebude, měli nakonec naprostou pravdu.
Všechno přitom nejdřív vypadalo v nejlepším pořádku: V pátek proběhlo oficiální vážení a zápasu, zdálo se, nic nestálo v cestě. Jenže v sobotu dopoledne přišla nečekaná zpráva: Soukup nenastoupí. Zase.
„Jaromír Soukup nám dnes ráno oznámil, že má ‚akutní zranění kolene‘ z dnešního rána a nemůže nastoupit,“ uvedla organizace jen pár hodin před galavečerem FNC 11, kde se měl zápas uskutečnit.
O žádné nepředvídatelné zranění se ale podle všeho nejednalo: „Ještě během dopoledne a krátce po poledni absolvoval potřebná vyšetření včetně RTG a magnetické rezonance kolene. Vyšetření sice potvrdila zranění, zároveň ale ukázala, že nejde o akutní zranění z dnešního dne, nýbrž o dlouhodobé chronické potíže, které podle všeho zamlčoval s cílem oddálit zrušení zápasu, aniž by si uvědomoval, jak moc tím poškodí diváky, soupeře a v neposlední řadě i organizaci,“ stálo dál v příspěvku.
Je nabíledni, že Fight Night Challenge už se Soukupovým chováním došla trpělivost a přistoupí k právním krokům, které si se Soukupem nasmlouvala.
„Organizace Fight Night Challenge tímto definitivně ukončuje s Jaromírem Soukupem spolupráci a podnikne právní kroky vyplývající ze smlouvy, které jsme avizovali už v minulosti. Soukup se zavázal nastoupit k zápasu pod hrozbou vysoké pokuty, kterou na základě těchto okolností bude muset uhradit,“ dodává organizace.
Pokuta by se měla pohybovat ve vyšších statisících, možná i milionech korun, informuje server Super.cz.