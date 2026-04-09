Zapomínáte, špatně spíte a máte pocit, že se nepoznáváte? Možná přišla perimenopauza

Najednou zapomenete, proč jste přišla do místnosti. Klíče najdete v lednici, telefon v koupelně a místo důležité pracovní schůzky přesazujete květiny. K tomu špatně spíte, jste podrážděná a máte pocit, že už to nejste vy. Zní to jako stres? Vyhoření? Nebo prostě věk? Možná vás překvapí, že za tím může stát něco úplně jiného – perimenopauza, o které se dnes mluví víc než kdy dřív.
Dlouhé roky byla perimenopauza tak trochu neviditelná. Ženy své potíže přehlížely, lékaři je často bagatelizovali a celé téma bylo zahalené mlčením. Dnes se ale situace rychle mění – a důvodů je hned několik.
Proč je perimenopauza najednou všude
Perimenopauza se stala tématem, které doslova zaplavilo internet. Ženy sdílejí své zkušenosti, influencerky o ní mluví otevřeně a odborníci začínají upozorňovat na to, že jsme tuto fázi života dlouhodobě podceňovali.
Moderní žena totiž nežije stejně jako před třiceti lety. Ve čtyřiceti má často rozjetou kariéru, stará se o rodinu a snaží se zvládat všechno na sto procent. A právě v tomto období přichází hormonální chaos. Estrogen a progesteron začnou kolísat, tělo reaguje a výsledkem je kombinace fyzických i psychických příznaků, které mohou být překvapivě intenzivní.
Problém je, že mnoho lékařů tyto změny stále nerozpozná. Ženy tak často odcházejí s diagnózou deprese, úzkosti nebo vyčerpání, aniž by někdo řešil skutečnou příčinu. Není výjimkou, že správná diagnóza přijde až po několika letech hledání. A právě to žene celé téma dopředu. Ženy si začaly informace hledat samy, mluvit o nich nahlas a odmítají přijmout, že se mají prostě jen smířit s tím, že se necítí dobře.
Co se děje v těle a proč vás to může úplně rozhodit
Perimenopauza není jen o návalech horka. Je to komplexní hormonální bouře, která zasahuje celé tělo – včetně mozku. A právě proto mohou být příznaky tak matoucí. Jednou jste plné energie, jindy vás přepadne úzkost nebo vztek bez jasného důvodu. Spánek se rozpadá, paměť zlobí a tělo se chová jinak než dřív. Některé ženy popisují, že se necítí samy sebou – jako by ztratily kontrolu nad vlastním tělem i myslí.
Mozek přitom hraje klíčovou roli. Estrogen ovlivňuje soustředění, náladu i energii. Když jeho hladina kolísá, může se objevit takzvaná mozková mlha, zapomínání nebo pocit totálního vyčerpání. Není divu, že si to mnoho žen plete s psychickými problémy nebo přetížením. A právě tady vzniká největší problém. Perimenopauza může napodobovat desítky různých potíží – od deprese až po fyzická onemocnění. Příznaky přicházejí a mizí, mění se v čase a každá žena je prožívá jinak. Proto je tak těžké ji rozpoznat.
Dobrou zprávou ale je, že řešení existuje. Hormonální léčba může mnoha ženám výrazně ulevit, i když není vhodná pro každou. Vedle toho se objevují i nové možnosti léčby a výzkum jde konečně dopředu. Perimenopauza tak přestává být tichým strašákem a stává se tématem, o kterém se mluví nahlas. A to je zásadní změna.
Protože nejde o slabost ani o selhání. Je to přirozená fáze života – jen jsme ji příliš dlouho ignorovali. A čím víc o ní budeme vědět, tím méně žen bude mít pocit, že se s nimi děje něco nepochopitelného a děsivého.