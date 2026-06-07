Zapomenutý trik našich babiček pro květináče plné květů. Stačí jediná ingredience z kuchyně
7. 6. 2026 – 12:48 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každý rok se to opakuje. Na jaře jsou balkonové truhlíky plné energie, muškáty nasazují první květy a surfinie se rychle rozrůstají. Jenže s příchodem letních veder přichází zklamání. Listy začnou blednout, květů ubývá a rostliny už nevypadají tak bohatě jako na začátku sezony.
Zkušení zahrádkáři přitom znají jednoduchý trik, který používaly už naše babičky. Nepotřebují drahá hnojiva ani speciální přípravky ze zahradnictví. Místo toho sáhnou po něčem, co má doma téměř každý.
Tajemství se skrývá ve vejci
Možná to zní zvláštně, ale vejce obsahuje řadu minerálních látek, které rostliny potřebují pro zdravý růst. Nejčastěji se mluví o vápníku, fosforu a stopových prvcích, které se postupně uvolňují do půdy.
Někteří pěstitelé proto při výsadbě vloží na dno většího květináče celé vejce, které překryjí vrstvou substrátu. Během několika měsíců se postupně rozkládá a obohacuje okolní zeminu o živiny.
Ještě častěji se ale využívají samotné vaječné skořápky. Ty by se měly nejprve omýt, usušit a následně rozdrtit na jemný prášek. Čím menší částice vzniknou, tím rychleji se mohou živiny dostat do půdy.
Proč jsou skořápky pro rostliny zajímavé
Vaječné skořápky tvoří z velké části uhličitan vápenatý. Právě vápník pomáhá rostlinám vytvářet pevnější pletiva a podporuje zdravý růst. Zahrádkáři je proto často přidávají nejen do květináčů, ale také k rajčatům, paprikám nebo okrasným rostlinám.
Je však potřeba dodat, že rozklad skořápek není otázkou několika dnů. Jde spíše o dlouhodobý zdroj živin, který funguje postupně během celé sezony.
Vodu po vejcích nevylévejte
Dalším oblíbeným trikem je využití vody, ve které se vařila vejce. Pokud nebyla osolená, lze ji po vychladnutí použít k zálivce. Během vaření se totiž část minerálních látek ze skořápky uvolní do vody.
Nejde o zázračný elixír, ale o jednoduchý způsob, jak využít něco, co by jinak skončilo v odpadu.
Ani nejlepší trik nenahradí správnou péči
Samotné vejce ani skořápky však nezaručí moře květů. Stejně důležité je pravidelné odstraňování odkvetlých květů, dostatečná zálivka a vhodné stanoviště.
Mnoho lidí například zalévá rostliny během největšího poledního vedra. Voda se ale v rozpáleném květináči rychle zahřívá a rostlinám spíše škodí. Mnohem vhodnější je zalévat brzy ráno nebo večer.
Právě kombinace správné péče a jednoduchých babiččiných triků často rozhoduje o tom, zda budou truhlíky plné květů až do podzimu. A někdy opravdu stačí využít to, co už dávno máte v lednici.