Zapomenutý ostrov v Atlantiku skrývá temné legendy i hrob Jamese Bonda
29. 4. 2026 – 12:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Drsný, tajemný a téměř zapomenutý ostrov Kalsoy láká svou syrovou přírodou, starými legendami i překvapivým spojením s filmovým světem. Místo, kde se mlha mísí s příběhy a kde má každý útes vlastní historii.
Kalsoy je ostrov, který na mapě snadno přehlédnete, ale jakmile na něj jednou vstoupíte, jen těžko na něj zapomenete. Leží na severovýchodě Faerské ostrovy patřících k Dánsko a působí jako místo vytržené z jiného světa. Dlouhý, úzký pás země sevřený oceánem, zahalený mlhou a bičovaný větrem, nabízí kombinaci syrové krásy, ticha a příběhů, které sahají hluboko do minulosti. Není to destinace pro každého, ale pro ty, kteří hledají opravdový zážitek, představuje Kalsoy jedinečný kus severu.
Drsná krajina a izolovaný život
Kalsoy se rozprostírá mezi ostrovy Eysturoy a Kunoy, přičemž jeho jméno znamená mužský ostrov. Tento název dobře vystihuje jeho charakter. Ostrov je hornatý, úzký a vystavený neustálému působení oceánu. Má třináct vrcholů, z nichž nejvyšší se blíží hranici osmi set metrů. Západní pobřeží tvoří nepřerušené strmé útesy, které se dramaticky zvedají nad mořem, zatímco východní strana je mírnější a ukrývá úzká údolí.
Právě v těchto údolích se nacházejí čtyři malé vesnice: Húsar, Mikladalur, Syðradalur a Trøllanes. Celkový počet obyvatel nepřesahuje ani osmdesát, což vytváří silný pocit izolace i sounáležitosti. Jediná silnice spojuje všechny osady a vede skrze čtyři tmavé tunely vytesané ve skále. Tyto tunely jsou neosvětlené, úzké a místy vlhké, což dává cestování po ostrově specifickou atmosféru. Právě díky nim si Kalsoy vysloužil přezdívku zobcová flétna.
Na severním cípu ostrova stojí maják Kallur Lighthouse, který se stal jedním z nejfotografovanějších míst Faerských ostrovů. Cesta k němu vede přes travnaté hřebeny a nabízí výhledy, které patří k nejdramatičtějším v severním Atlantiku. Když se k tomu přidá proměnlivé počasí, nízké mraky a silný vítr, vzniká scenérie, která působí téměř neskutečně.
Legendární příběhy a filmová sláva
Kromě přírody je Kalsoy také místem, kde se rodily a dodnes žijí legendy. Nejznámější z nich pochází z vesnice Mikladalur a vypráví o tulení ženě, která byla zbavena své kůže a donucena žít mezi lidmi. Její útěk zpět do moře a následná pomsta se staly symbolem tragédie i síly přírody. Tento příběh je na ostrově stále přítomný a dodává krajině další, téměř mystický rozměr.
Vedle starých příběhů se Kalsoy dostal i do moderní historie díky filmu Není čas zemřít. Tvůrci využili jeho drsnou krajinu jako kulisu pro závěrečné scény a ostrov zde zastoupil vzdálené a nebezpečné území. Právě zde byl zasazen konec příběhu agenta James Bonda v podání Daniela Craiga. Zajímavostí je, že samotný herec se natáčení na ostrově neúčastnil a byl do scén doplněn digitálně, zatímco skutečné záběry vznikaly s malým štábem a za pomoci místních obyvatel.
Navzdory moderní slávě si Kalsoy zachovává svůj klid a autentičnost. Nevede na něj žádný most ani tunel z jiných ostrovů, a tak zůstává přístupný pouze trajektem z Klaksvíku. Tento fakt výrazně omezuje turistický ruch a přispívá k tomu, že ostrov působí téměř nedotčeně. Pro milovníky přírody je navíc důležitý i jeho ekologický význam, protože zde hnízdí tisíce mořských ptáků a krajina zůstává minimálně narušená lidskou činností.
Kalsoy není místem plným atrakcí v tradičním smyslu. Nenabízí luxus ani rušný noční život. Nabízí však něco vzácnějšího. Ticho, prostor a pocit, že se člověk ocitl na konci světa. Je to ostrov, kde se minulost prolíná s přítomností, kde legendy ožívají v mlze a kde i moderní filmová historie zapadá do drsné krajiny bez toho, aby ji narušila. Pro ty, kdo hledají opravdový kontakt s přírodou a chtějí zažít místo s jedinečnou atmosférou, je Kalsoy destinací, která stojí za cestu.