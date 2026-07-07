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Zapomeňte na unavené oči: Záchrana z Actionu stojí 55 korun a účinek potvrzuje i věda

7. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS

Zapomeňte na unavené oči: Záchrana z Actionu stojí 55 korun a účinek potvrzuje i věda
zdroj: Gemini
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Rychlá záchrana, když potřebujete trochu osvěžit a vzpružit, vyjde v Actionu na méně než dva chleby.

Zazvoní budík, vy se odpotácíte do koupelny a ze zrcadla na vás zírá obličej s oteklými pytli a tmavými kruhy pod očima, který jako by zestárl o deset let. Trh s kosmetikou je plný drahých očních krémů a sér slibujících zázraky, za které v luxusních parfumeriích necháte klidně tisíce korun.

Přitom jedno z nejefektivnějších řešení pro rychlou ranní záchranu pořídíte v diskontu za cenu jednoho cappuccina.

Nizozemský řetězec Action, který si Češi v posledních letech oblíbili pro jeho agresivně nízké ceny, momentálně nabízí hydrogelové polštářky pod oči. Balení vyjde na vstřícných 55 Kč. A pozor, zrovna tento typ produktu z pohledu dermatologie skutečně funguje.

Pokud si pod oči namažete běžný oční krém, velká část vody a aktivních látek z něj se během pár minut jednoduše odpaří do okolního vzduchu. A právě tady přichází na scénu hlavní vědecká výhoda hydrogelových polštářků.

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Polštářek je totiž geniálně jednoduchý: Když si ho přilepíte na kůži, vytvoříte tím fyzickou bariéru. Vlhkost a sérum, kterým je polštářek napuštěný, nemají kam unikat, a tak si je prostě tak trochu na sílu natlačíte do vrchní vrstve pokožky. Což je přesně to, co je v takovou chvíli pořeba.

Během patnácti minut je jemná kůže pod okem nucena nasát velké množství hydratace, čímž se buňky okamžitě "nafouknou", vrásky se opticky vyhladí a kůže se napne.

Druhým klíčovým mechanismem je boj proti ranním otokům (pověstným "pytlům"). Hydrogel je tvořen síťovanými polymery, které v sobě dokážou vázat obrovské množství vody. Díky této struktuře je materiál přirozeně chladný na dotek.

Když tento chlad aplikujete na oteklé oční okolí, vyvoláte přirozené zúžení cév v reakci na chlad. Jakmile se cévy pod očima stáhnou, sníží se průtok krve, omezí se hromadění lymfatické tekutiny a otok rychle splaskne.

O tom, že tento levný trik funguje, svědčí i obrovský ohlas na sociálních sítích. Různé varianty očních polštářků z Actionu se pravidelně stávají virálním hitem na TikToku v komunitách zaměřených na levnou krásu, kde uživatelky nadšeně sdílejí svá "před a po" videa.

V českých recenzních facebookových skupinách pro milovníky tohoto řetězce se polštářky těší velmi pozitivnímu hodnocení, a to s ohledem na bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.

Zkušené uživatelky navíc téměř jednohlasně doporučují jeden zásadní fígl: Skladujte je v lednici. I když má hydrogel chladivý efekt sám o sobě, extra nachlazení v ledničce vasokonstrikci a splasknutí otoků ještě znásobí.

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Tagy:
kosmetika sleva akce levné Action
Zdroje:
wikipedia, Vlastní, TikTok, Action
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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