Zapomeňte na unavené oči: Záchrana z Actionu stojí 55 korun a účinek potvrzuje i věda
7. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Rychlá záchrana, když potřebujete trochu osvěžit a vzpružit, vyjde v Actionu na méně než dva chleby.
Zazvoní budík, vy se odpotácíte do koupelny a ze zrcadla na vás zírá obličej s oteklými pytli a tmavými kruhy pod očima, který jako by zestárl o deset let. Trh s kosmetikou je plný drahých očních krémů a sér slibujících zázraky, za které v luxusních parfumeriích necháte klidně tisíce korun.
Přitom jedno z nejefektivnějších řešení pro rychlou ranní záchranu pořídíte v diskontu za cenu jednoho cappuccina.
Nizozemský řetězec Action, který si Češi v posledních letech oblíbili pro jeho agresivně nízké ceny, momentálně nabízí hydrogelové polštářky pod oči. Balení vyjde na vstřícných 55 Kč. A pozor, zrovna tento typ produktu z pohledu dermatologie skutečně funguje.
Pokud si pod oči namažete běžný oční krém, velká část vody a aktivních látek z něj se během pár minut jednoduše odpaří do okolního vzduchu. A právě tady přichází na scénu hlavní vědecká výhoda hydrogelových polštářků.
Polštářek je totiž geniálně jednoduchý: Když si ho přilepíte na kůži, vytvoříte tím fyzickou bariéru. Vlhkost a sérum, kterým je polštářek napuštěný, nemají kam unikat, a tak si je prostě tak trochu na sílu natlačíte do vrchní vrstve pokožky. Což je přesně to, co je v takovou chvíli pořeba.
Během patnácti minut je jemná kůže pod okem nucena nasát velké množství hydratace, čímž se buňky okamžitě "nafouknou", vrásky se opticky vyhladí a kůže se napne.
Druhým klíčovým mechanismem je boj proti ranním otokům (pověstným "pytlům"). Hydrogel je tvořen síťovanými polymery, které v sobě dokážou vázat obrovské množství vody. Díky této struktuře je materiál přirozeně chladný na dotek.
Když tento chlad aplikujete na oteklé oční okolí, vyvoláte přirozené zúžení cév v reakci na chlad. Jakmile se cévy pod očima stáhnou, sníží se průtok krve, omezí se hromadění lymfatické tekutiny a otok rychle splaskne.
O tom, že tento levný trik funguje, svědčí i obrovský ohlas na sociálních sítích. Různé varianty očních polštářků z Actionu se pravidelně stávají virálním hitem na TikToku v komunitách zaměřených na levnou krásu, kde uživatelky nadšeně sdílejí svá "před a po" videa.
V českých recenzních facebookových skupinách pro milovníky tohoto řetězce se polštářky těší velmi pozitivnímu hodnocení, a to s ohledem na bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.
Zkušené uživatelky navíc téměř jednohlasně doporučují jeden zásadní fígl: Skladujte je v lednici. I když má hydrogel chladivý efekt sám o sobě, extra nachlazení v ledničce vasokonstrikci a splasknutí otoků ještě znásobí.