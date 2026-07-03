Zapomeňte na teplé limonády: Action nabízí elektrickou ledničku do auta za zlomek běžné ceny
3. 7. 2026 – 7:45 | Magazín | BS
Hnusnou teplou vodu nebo ještě horší sladkou limonádu či energetický nápoj v teplotě mírně odstáté polévky známe při delších cestách v autě snad všichni. Problém má nicméně snadné řešení.
Mírnější teploty nás sice na chvíli ukolébaly, ale letní pařáky ještě rozhodně neřekly své poslední slovo. Dříve nebo později se vrátí. Ale není potřeba čekat s rukama složenýma v klíně, je možné se připravit. A díky Actionu to ani nemusí vypálit díru do rozpočtu.
Ať už vás čeká dlouhá cesta na dovolenou k moři, víkendové přesuny na chatu, nebo jen celodenní výlet k vodě, teplá limonáda z rozpáleného kufru auta zaručeně zkazí náladu. A to ani nemluvíme o riziky spojenými třeba s nákupy při vlně veder – jakmile to do obchodu máte daleko, nákup sýrů či masa se najednou mění v pěkně dramatický závod s časem a táním.
Pokud ale zároveň nechcete utrácet tisíce za kempingové vybavení, možná vás zachrání aktuální hit z letáku diskontu Action.
Řetězec momentálně nabízí elektrický chladicí box, který slibuje aktivní chlazení nápojů a jídla během cesty, a to za velmi atraktivních 669 Kč.
Aktivní chlazení a štědrý objem
Klasickým plastovým boxům, do kterých musíte před cestou naházet namražené vložky a modlit se, aby led nerozmrzl dřív, než dojedete do cíle, už tak trochu odzvonilo. Tento model z Actionu využívá k udržení chladu 12V napájení. Stačí ho jednoduše zapojit do autozapalovače a box se postará o neustálý přísun studeného vzduchu po celou dobu chodu motoru.
Uvnitř modrého boxu najdete solidní objem 22 litrů. To je v praxi naprosto ideální zlatá střední cesta. Box není tak obrovský, aby zabral půlku kufru nebo zadní sedačky, ale s přehledem do něj naskládáte několik klasických 1,5litrových PET lahví, svačinové krabičky pro celou rodinu a ještě zbyde místo na pár jogurtů či čerstvou zeleninu.
Na co si dát pozor: Nečekejte mrazák
Abychom byli objektivní, je potřeba u levných chladicích boxů znát i jejich technická omezení. Za cenu necelých sedmi stovek pochopitelně nekupujete kompresorovou auto-ledničku, ale termoelektrický systém.
To znamená, že box vaše potraviny nezmrazí na kost a nedokáže vyrobit teplotu blízkou nule, pokud je venku extrémní vedro. Tyto boxy standardně dokážou snížit vnitřní teplotu zhruba o 15 až 18 °C oproti svému okolí. Pokud tedy máte v rozpáleném autě 35 °C, pití uvnitř bude mít snesitelných 17 až 20 °C. Je to osvěžující, ale ne ledové.
Proto zkušení cestovatelé doporučují vkládat do boxu pití už předchlazené z domácí lednice a na dno přihodit jednu až dvě klasické namražené destičky či mrazící vložky. Action je mimochodem nabízí také – jednu za 40 korun.
Elektronika už se pak jen postará o to, aby tato dokonalá teplota vydržela po celý den.
Druhým drobným úskalím je fakt, že box je v základu vybaven pouze 12V koncovkou do auta. Pokud byste si ho chtěli večer na chatě zapojit do klasické zásuvky na 230 V, budete si muset dokoupit adaptér.
Verdikt: Za ty peníze záchrana léta
I přes drobná omezení daná technologií je elektrický chladicí box z Actionu zajímavou volbou pro běžné letní cestování. Za 669 Kč vás zbaví stresu z roztékajících se sýrů a zteplalého pití na dálnici a pokud se na něj budete dívat jako na spolehlivého pomocníka pro udržení teploty (a ne jako na mrazicí pult), udělá vám na cestách obrovskou službu.