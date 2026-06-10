Zapomeňte na předražené dekorace: Sada z Actionu stojí stovku, zabaví vás a příjemně provoní byt
10. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Zajímavá sestava z Actionu má hned několik sympatických využití. A přitom nestojí víc než jedna lepší káva.
Snad každý zná pocit, kdy se dlouhý, náročný, pracovní den konečně přelomí a přijde čas odpočinku. Člověk má chuť se jen položit na gauč, hodit si nohy nahoru a zapálit si příjemnou, voňavou svíčku jako fajn třešničku na relaxačním dortu.
Vonné svíčky jsou skvělý vynález, jenže z jejich cenovek se občas umí zatočit hlava. Obzvlášť pokud se podíváte třeba na ty opravdu značkové, které sice, ruku na srdce, nehoří a nevoní nějak diametrálně lépe než ty běžné, ale za jednu větší zaplatíte klidně dost přes tisícovku.
A to už se pak nejde divit, že si jeden opravdu rozmýšlí, kdy ji vlastně zapálit. Jenže stres nad tím, že pálíte něco drahého a vzácného, je snad ta nejvíc kontraproduktivní věc, když se zrovna snažíte si odpočinout
Oblíbený řetězec Action ale přišel se zajímavým kompromisem: Nabízí sadu k vytvoření vlastní vonné svíčky. Stojí bez několika haléřů rovnou stovku.
Za cenu jedné kávy dostanete kompletní balíček: Vosk, knot, nádobu o rozměru 9x10 cm a několik malých krystalů a jeden větší drahokam, abyste mohli popustit uzdu kreativní fantazii a dle svého estetického cítění si svíčku navíc ozdobit o blyštivé dodatky.
Úplně největší benefit produktu ale nakonec není přímo samotná svíčka. Však za stovku také koupíte dostupnou voňavou svíčku třeba v Pepcu. Ne, největší lákadlo je zde samotný proces výroby:
Samotné tvoření je nenáročné, zvládne ho každý začátečník a nezabere celé odpoledne. Získáte u něj ale něco mnohem cennějšího než jen bytový doplněk – chvíli soustředěného, uvolňujícího klidu. Odborníci se dlouhodobě shodují, že zaměstnat ruce pomáhá psychice a funguje jako skvělá prevence proti stresu z přemíry digitálních vjemů.
Odborné studie také prokazují, že už pětačtyřicet minut manuálního tvoření významně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu v těle. A to bez ohledu na zkušenosti či úroveň dovednosti.
Jinak řečeno, když se soustředíte na lití vosku a naaranžování krystalů, funguje to jako jednoduchá, ale účinná forma meditace a vaše mysl si zkrátka odpočine a odbourá stres.
I po dokončení ale samozřejmě pokračuje relaxace – jemné teplo a vůně dotvoří útulnou atmosféru, na kterou se klade důraz už po staletí. Principy aromaterapie ostatně jasně říkají, že vůně mají přímý vliv na naše emoce a dokážou nás zklidnit před spánkem.
Kolem a kolem tak za pouhou stovku dostanete uvolňující odpoledne, lehkou meditaci, útulnou dekoraci a příjemnou vůni. Která bude zkrátka ještě o fous lepší proto, že budete vědět, že jste si ji vytvořili sami. Fajn nabídka.