Zapomeňte na nekonečné škrábání ledu v mrazáku. Stačí udělat jednu věc, kterou znaly už naše babičky
29. 6. 2026 – 16:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na odmrazování mrazáku se těší asi málokdo. Silná vrstva ledu zabírá místo, zvyšuje spotřebu elektřiny a promění obyčejné vytažení potravin ze zásuvek, ledu v boj o přežití.
Přitom existuje jednoduchý trik, který podle zkušeností mnoha hospodyněk může tvorbu námrazy výrazně omezit. Potřebujete jen obyčejný kuchyňský olej.
Led v mrazáku nevzniká náhodou
Stačí několikrát denně otevřít dvířka a dovnitř se dostane teplý vzduch plný vlhkosti. Jakmile narazí na ledové stěny, okamžitě zkondenzuje a promění se v tenkou vrstvu jinovatky. Ta se postupně mění v silný led, který zabírá místo a nutí spotřebič pracovat mnohem intenzivněji.
Tvorbu námrazy navíc urychluje ukládání ještě teplých jídel nebo poškozené těsnění dveří. Právě netěsnící guma patří podle servisních techniků mezi nejčastější příčiny rychlého namrzání mrazáků.
Stačí pár kapek oleje
Po důkladném odmrazení a vysušení mrazáku přichází na řadu jednoduchý trik, který si lidé předávají už dlouhé roky. Na papírovou utěrku stačí nakapat několik kapek obyčejného rostlinného oleje a velmi tenkou vrstvou potřít plastové stěny i zásuvky.
Olej vytváří jemný ochranný film, na kterém se námraza hůře zachytává. Zásuvky se navíc snadněji vysouvají a led se na jejich povrchu tolik nepřichytává.
Pět chyb, kvůli kterým led přibývá nejrychleji
Pokud chcete odmrazovat co nejméně, vyplatí se dodržovat několik jednoduchých pravidel.
- Nevkládejte do mrazáku horké pokrmy.
- Dvířka nenechávejte otevřená déle, než je nutné.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří.
- Nastavte teplotu přibližně na –18 °C.
Právě tato opatření podle výrobců spotřebičů dokážou množství vznikající námrazy výrazně snížit.
Ušetříte nejen čas, ale i peníze
Silná vrstva ledu není jen estetický problém. Čím více námrazy se v mrazáku vytvoří, tím hůře se uvnitř šíří chladný vzduch. Kompresor pak pracuje déle, spotřebuje více elektřiny a spotřebič se rychleji opotřebovává.
Pokud se vám led tvoří během několika týdnů znovu, bývá příčinou právě opotřebené těsnění nebo technická závada. V takovém případě už žádný domácí trik problém nevyřeší a vyplatí se nechat spotřebič zkontrolovat.