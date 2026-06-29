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Zapomeňte na nekonečné škrábání ledu v mrazáku. Stačí udělat jednu věc, kterou znaly už naše babičky

29. 6. 2026 – 16:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zapomeňte na nekonečné škrábání ledu v mrazáku. Stačí udělat jednu věc, kterou znaly už naše babičky
zdroj: Freepik
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Na odmrazování mrazáku se těší asi málokdo. Silná vrstva ledu zabírá místo, zvyšuje spotřebu elektřiny a promění obyčejné vytažení potravin ze zásuvek, ledu v boj o přežití.

Přitom existuje jednoduchý trik, který podle zkušeností mnoha hospodyněk může tvorbu námrazy výrazně omezit. Potřebujete jen obyčejný kuchyňský olej.

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Led v mrazáku nevzniká náhodou

Stačí několikrát denně otevřít dvířka a dovnitř se dostane teplý vzduch plný vlhkosti. Jakmile narazí na ledové stěny, okamžitě zkondenzuje a promění se v tenkou vrstvu jinovatky. Ta se postupně mění v silný led, který zabírá místo a nutí spotřebič pracovat mnohem intenzivněji.

Tvorbu námrazy navíc urychluje ukládání ještě teplých jídel nebo poškozené těsnění dveří. Právě netěsnící guma patří podle servisních techniků mezi nejčastější příčiny rychlého namrzání mrazáků.

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Stačí pár kapek oleje

Po důkladném odmrazení a vysušení mrazáku přichází na řadu jednoduchý trik, který si lidé předávají už dlouhé roky. Na papírovou utěrku stačí nakapat několik kapek obyčejného rostlinného oleje a velmi tenkou vrstvou potřít plastové stěny i zásuvky.

Olej vytváří jemný ochranný film, na kterém se námraza hůře zachytává. Zásuvky se navíc snadněji vysouvají a led se na jejich povrchu tolik nepřichytává.

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Pokud chcete odmrazovat co nejméně, vyplatí se dodržovat několik jednoduchých pravidel.

  • Nevkládejte do mrazáku horké pokrmy.
  • Dvířka nenechávejte otevřená déle, než je nutné.
  • Pravidelně kontrolujte těsnění dveří.
  • Nastavte teplotu přibližně na –18 °C.

Právě tato opatření podle výrobců spotřebičů dokážou množství vznikající námrazy výrazně snížit.

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Ušetříte nejen čas, ale i peníze

Silná vrstva ledu není jen estetický problém. Čím více námrazy se v mrazáku vytvoří, tím hůře se uvnitř šíří chladný vzduch. Kompresor pak pracuje déle, spotřebuje více elektřiny a spotřebič se rychleji opotřebovává.

Pokud se vám led tvoří během několika týdnů znovu, bývá příčinou právě opotřebené těsnění nebo technická závada. V takovém případě už žádný domácí trik problém nevyřeší a vyplatí se nechat spotřebič zkontrolovat.

Tagy:
olej námraza mrazák tipy a triky tipy a rady rozmražení
Zdroje:
thesealcompany.co.uk, ahs.com, abt.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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