Zapomeňte na krvelačné nájezdníky. Pravda o Vikinzích vás překvapí
23. 7. 2026 – 13:00 | Magazín | Alex Vávra
Nové archeologické objevy i přístup skandinávských muzeí mění zažitou představu o Vikinzích jako neúprosných barbarech. Výzkumy ukazují, že vedle válečníků tvořili jejich společnost také obchodníci, řemeslníci, zemědělci i ženy s významným postavením, kteří byli součástí překvapivě vyspělé a dobře organizované civilizace.
Po staletí byli Vikingové vykreslováni jako neúprosní válečníci, kteří připlouvali na dlouhých lodích, drancovali evropská města a po sobě zanechávali jen spoušť. Tento obraz zakořenil natolik hluboko, že se stal součástí filmů, seriálů i počítačových her. Jenže archeologie i samotná skandinávská muzea dnes ukazují, že realita byla mnohem složitější. Nový objev v Dánsku navíc naznačuje, že Vikingové stáli v čele překvapivě dobře organizované společnosti s rozsáhlou výrobou, obchodem a mezinárodními kontakty.
Archeologové nedávno odkryli v dánském Søftenu nedaleko Aarhusu pozůstatky obrovského centra na výrobu textilu. Naleziště zabírá více než 93 tisíc metrů čtverečních a pochází z období mezi lety 600 až 950 našeho letopočtu, tedy z přelomu pozdní doby železné a rané doby Vikingů.
Nejde přitom o obyčejnou osadu. Výzkumníci zde našli prostor pro zpracování lnu, 82 částečně zahloubených staveb, které sloužily jako dílny i obydlí, a také větší dům, jenž pravděpodobně patřil správci celého areálu. Mezi nalezenými předměty nechybí přesleny, tkalcovská závaží, stříbrné mince, korálky, keramika, nůžky ani klíč. Podle historika Kaspera Andersena z Muzea Moesgaard jde o důkaz, že Vikingové rozhodně nebyli jen necivilizované barbarské hordy. Tak rozsáhlá výroba totiž vyžadovala propracovanou organizaci práce, zkušené řemeslníky i rozsáhlou obchodní síť.
Během vikingské éry byl nedaleký Aarhus, tehdy známý jako Aros, jedním z nejvýznamnějších obchodních center celé oblasti. Právě sem podle archeologů směřovaly výrobky z okolních vesnic, odkud pokračovaly na vzdálené evropské trhy. Textilie ze Søftenu tak zřejmě nekončily jen u místních obyvatel, ale putovaly stovky kilometrů daleko. Výzkum okolí Aarhusu přitom přináší jeden významný objev za druhým. V roce 2024 objevil student archeologie v nedalekém Elstedu sedm stříbrných náramků z 9. století. Nesloužily pouze jako ozdoba, ale pravděpodobně také jako prostředek směny.
Jen o několik kilometrů dál archeologové loni odkryli rozsáhlé vikingské pohřebiště s třiceti hroby. Některé obsahovaly zlatou nit, perly nebo mince, jiné byly naopak velmi skromné a mohly patřit zotročeným lidem. Odborníci se domnívají, že pohřebiště souviselo s velkým šlechtickým sídlem, jehož majitel měl významný ekonomický, politický i náboženský vliv. Výzkum lokality navíc zdaleka nekončí. Radiokarbonové datování i analýza pylu by měly v následujících letech odhalit, jak přesně výroba fungovala a jakou roli hrálo toto místo v tehdejší obchodní síti.
Muzea přepisují obraz Vikingů
Na změně pohledu na Vikingy se nepodílejí jen archeologové. Stále aktivnější roli hrají také nejvýznamnější skandinávská muzea. V Kodani, Stockholmu i Oslu patří výstavy o Vikingech mezi hlavní lákadla pro domácí i zahraniční návštěvníky. Nejde ale jen o vystavení starých mečů nebo lodí. Muzea se stále častěji snaží ukázat, že Vikingové byli mnohem pestřejší společností, než naznačuje populární kultura.
Historici upozorňují, že představa vysokého, svalnatého bojovníka s mečem, tetováním a drsným výrazem je z velké části moderním výtvorem. Ve skutečnosti většina Vikingů nikdy nebojovala. Byli to zemědělci, obchodníci, řemeslníci nebo mořeplavci, kteří zajišťovali fungování celé společnosti.
Přesto právě obraz neohroženého válečníka stále dominuje většině expozic. Švédské historické muzeum například připomíná, že zbraně vlastnilo mnoho svobodných mužů i žen, skutečnými válečníky se však stala jen malá část z nich. Přesto návštěvníky nejvíce vítají právě meče, lodě a vojenské artefakty. Podobný přístup zvolilo i Národní muzeum v Kodani, které zve návštěvníky do světa utvářeného kulturou válečníků a bohy Ódinem, Thórem a Freyou. Historická fakta se zde prolínají s představami, které si veřejnost s Vikingy spojuje už po generace.
Nejen válečníci, ale i ženy formovaly vikingskou společnost
Zajímavou proměnou prochází také způsob, jakým muzea zobrazují vikingské ženy. Dlouhá léta se pozornost soustředila především na výjimečné postavy – šlechtičny nebo legendární štítonošky, tedy ženské válečnice. Obyčejné ženy, které tvořily většinu tehdejší společnosti, zůstávaly téměř neviditelné.
Současný výzkum ale ukazuje, že jejich role byla mnohem významnější. Staraly se o chod hospodářství, organizovaly práci na statcích, podílely se na výrobě textilu a často se zapojovaly i do obchodu. Dánská expozice například připomíná, že hosty vítala paní domu, která měla na starosti organizaci celé usedlosti, zatímco další exponáty dokazují, že ženy běžně cestovaly a zastávaly mnohem rozmanitější role, než se dříve předpokládalo.
Ani dnes však nejsou v muzeích zastoupeny zcela rovnocenně. Odborníci upozorňují, že většina výstav stále věnuje výrazně více prostoru mužům, zatímco společenský, kulturní a ekonomický vliv žen bývá často upozaděn.
Stejně jako archeologické objevy tak i moderní muzea postupně rozšiřují pohled na vikingskou společnost. Místo jednoduchého příběhu o nájezdnících dnes představují mnohem pestřejší svět obchodníků, řemeslníků, zemědělců, mořeplavců i žen, které hrály důležitou roli v každodenním fungování celé společnosti.
Právě to možná nejlépe vystihuje současný pohled na Vikingy. Nejsou už jen symbolem válek a nájezdů, ale stále více představují složitou civilizaci, která obchodovala napříč Evropou, vyráběla ve velkém, budovala mocenská centra a výrazně ovlivnila podobu severní Evropy. Nové archeologické objevy i moderní historický výzkum tak postupně boří jeden z nejznámějších mýtů evropských dějin – že Vikingové byli pouze krvežíznivými barbary.