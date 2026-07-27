Zapomeňte na klimatizaci. Japonci přišli s řešením, které vypadá jako lednička pro člověka
27. 7. 2026 – 9:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Japonská společnost představila neobvyklou chladicí kabinu přezdívanou lednička pro lidi, která má během několika minut pomoci ochladit přehřátý organismus. Zařízení vzniklo jako reakce na stále častější vlny extrémních veder a první kusy už slouží nejen zaměstnancům firem, ale i veřejnosti.
Extrémní letní vedra se v Japonsku stávají stále větším problémem. Vysoké teploty v kombinaci s vlhkým vzduchem každoročně způsobují tisíce případů přehřátí organismu a zdravotníci pravidelně varují před rostoucím počtem lidí končících v nemocnicích s úpalem nebo vyčerpáním z horka. Právě na tento problém nyní reaguje japonská společnost SDRS, která představila neobvyklé zařízení připomínající malou kabinu. Výrobce jej označuje jako osobní chladicí box, veřejnost mu však rychle dala mnohem výstižnější přezdívku – lednička pro lidi.
Zařízení s názvem Do Hiemon Box je určeno k rychlému ochlazení člověka během několika minut. Podle výrobce může pomoci zejména lidem, kteří dlouhé hodiny pracují venku nebo se pohybují v prostředí s extrémními teplotami.
Chladná kabina místo dlouhé přestávky
Do Hiemon Box velikostí připomíná běžný japonský prodejní automat. Kovová konstrukce je vybavena prosklenými dveřmi a uvnitř se nachází sedátko pro jednoho člověka. Po vstupu do kabiny začne na hlavu, krk, ramena a záda proudit silný proud studeného vzduchu o teplotě přibližně 5 °C. Samotná kabina přitom není ochlazena na tuto hodnotu. Vnitřní prostředí udržuje přibližně na 15 °C, což má podle výrobce zajistit rychlé, ale zároveň bezpečné ochlazení organismu. Uživatel si může vybrat ze tří režimů chlazení a intenzity proudění vzduchu podle aktuální potřeby.
Společnost SDRS uvádí, že již desetiminutový pobyt v kabině dokáže výrazně snížit tělesnou teplotu a zmírnit příznaky vyčerpání z horka. Aby nedošlo k přílišnému prochladnutí, zařízení se po dvaceti minutách automaticky vypne. Výrobce zároveň upozorňuje, že box spotřebuje přibližně o polovinu méně elektrické energie než běžná mobilní klimatizace. Výhodou je také jednoduchý provoz. Kabina nevyžaduje žádnou speciální instalaci a díky vestavěným kolečkům ji lze snadno přesouvat mezi jednotlivými pracovišti.
První kusy už slouží veřejnosti
Do Hiemon Box je zatím určen především pro firmy, průmyslové podniky a veřejné instituce. Výrobce jej doporučuje zejména na staveniště, do logistických center, továren nebo dalších provozů, kde zaměstnanci tráví dlouhé hodiny ve vysokých teplotách a riziko přehřátí je výrazně vyšší než při práci v klimatizovaných budovách.
O distribuci zařízení se stará společnost Trusco, která dodává průmyslové vybavení japonským podnikům. Cena jedné kabiny činí 1,5 milionu jenů, tedy přibližně 190 tisíc korun. V případě úspěchu výrobce nevylučuje, že se v budoucnu objeví i model určený pro běžné domácnosti. Některé kabiny už ale začínají sloužit i široké veřejnosti. Jednu z prvních získala darem radnice města Maebaši v prefektuře Gunma. Lidé ji mohou během otevírací doby využívat zdarma jako místo pro krátké ochlazení během nejteplejších částí dne.
Potřeba podobných řešení přitom v Japonsku každoročně roste. Jen 15. července bylo v Tokiu během jediného dne hospitalizováno 48 lidí s příznaky úpalu. V posledních týdnech se navíc teploty v řadě oblastí země pohybují kolem 38 °C a meteorologové opakovaně vydávají varování před nebezpečnými vedry.
Japonsko přitom není jedinou zemí, která hledá nové způsoby ochrany obyvatel před extrémními teplotami. Kvůli stále častějším vlnám veder vznikají po celém světě ochlazovací centra, veřejné mlžicí systémy nebo klimatizované odpočinkové zóny. Osobní chladicí kabina představuje další z pokusů, jak lidem umožnit rychlé ochlazení bez nutnosti budovat rozsáhlé klimatizační systémy.
Zda se podobný koncept rozšíří i mimo Japonsko, ukáže až praxe. Pokud se však zařízení osvědčí při každodenním provozu a potvrdí deklarované přínosy pro zdraví i spotřebu energie, nemusí zůstat pouze japonskou zvláštností. V době, kdy jsou extrémní letní teploty stále častější i v Evropě, by podobná technologie mohla najít uplatnění také v dalších částech světa.