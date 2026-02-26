Zapomeňte na klasiku: Tohle jsou nové „královny“ balkonů, které letos vytlačují muškáty
26. 2. 2026 – 15:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Bohaté převisy květů, syté barvy a efekt, který připomíná kaskádu z titulní strany zahradnického magazínu. Pokud vás omrzely truhlíky, které vypadají každý rok stejně, přichází čas na změnu. Tyto výrazné balkonové rostliny si právem vysloužily titul nové sezónní královny.
Už dávno neplatí, že jedinou jistotou letní terasy jsou tradiční muškáty. Moderní hybridní petunie si získaly popularitu díky mimořádně bohaté kvetení, rychlému růstu a schopnosti vytvořit hustý barevný převis. Právě ten vytváří luxusní „vodopádový efekt“, který je dnes tolik žádaný.
Co je dělá výjimečnými?
Jde o vyšlechtěné odrůdy závěsných petúnií, které byly vyvinuty tak, aby kvetly intenzivně a dlouho. Silné, pružné výhony mohou dorůst až více než jednoho metru a vytvářejí kompaktní, plně zapojený porost. Díky tomu dokážou proměnit obyčejný balkon v barevnou oázu.
Je však třeba počítat s tím, že vyžadují více péče než nenáročné klasiky.
Voda je základ, ale s mírou
Substrát by měl být stále mírně vlhký, nikoli přemokřený. Přelití vede velmi rychle k uhnívání kořenů. V horkých dnech je nutná pravidelná kontrola, často i dvakrát denně. Ideální je zalévat brzy ráno a večer, kdy slunce nepálí.
Důležité je také vyhnout se šoku studenou vodou přímo z kohoutku.
Bez výživy to nepůjde
Tyto rostliny jsou náročné na živiny. Pro bohaté kvetení potřebují pravidelné hnojení, ideálně jednou týdně tekutým hnojivem s dostatkem železa. Jeho nedostatek se projevuje žloutnutím listů při zachování zelené žilnatiny.
Nadměrný přísun dusíku naopak podpoří růst listů na úkor květů.
Správné umístění rozhoduje
Nejlépe se jim daří na jihovýchodní nebo západní straně, kde mají dostatek světla, ale nejsou vystaveny celodennímu úpalu. Minimálně pět hodin přímého slunce denně je ideální. Plný stín znamená méně květů.
Rostliny je zároveň vhodné chránit před silným větrem, který může lámat křehké výhony.
Nejčastější chyby
- přemokření substrátu
- zapomínání na odstraňování odkvetlých květů
- příliš mělké nádoby
- přehnojení dusíkem
Tato rostlina není pro ty, kteří chtějí zasadit a zapomenout. Vyžaduje pravidelnou péči, ale při správném zacházení kvete až do prvních podzimních mrazů a vytvoří skutečně reprezentativní efekt.
Máte už s těmito balkonovými „královnami“ zkušenost, nebo zůstanete věrní osvědčené klasice?