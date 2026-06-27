Zaplatíte za to: Trump poslal Evropě ostré varování kvůli technologickým gigantům
27. 6. 2026 – 13:40 | Zprávy | Žaneta Kaczko
Americký prezident Donald Trump znovu rozvířil obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Kvůli plánovanému zdanění velkých technologických firem pohrozil zemím, které podobný krok zavedou, stoprocentními cly. Evropská unie už dala najevo, že ustupovat nehodlá.
Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropskou unií znovu výrazně vzrostlo. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením stoprocentních cel na dovoz z jakékoli země, která zavede nebo rozšíří digitální daň zaměřenou na velké technologické společnosti. Jeho prohlášení přichází v době, kdy několik evropských států zvažuje další kroky v oblasti zdanění digitálních služeb a Evropská unie zároveň pokračuje v regulaci největších technologických firem světa.
Trump své stanovisko zveřejnil na sociální síti Truth Social. Uvedl, že pokud některá země zavede digitální daň, která by podle něj diskriminovala americké společnosti, Spojené státy odpoví zavedením stoprocentních cel na veškeré zboží dovážené z této země. Zároveň prohlásil, že takové opatření by mělo přednost před případnými obchodními dohodami uzavřenými se Spojenými státy.
Spor, který trvá už několik let
Digitální daně patří mezi nejspornější témata transatlantických vztahů už od konce minulého desetiletí. Evropské státy dlouhodobě argumentují tím, že nadnárodní technologické společnosti vytvářejí na jejich území značné příjmy, aniž by zde odváděly odpovídající daně.
Francie zavedla tříprocentní digitální daň už v roce 2019. Podobné systémy fungují také ve Španělsku, Itálii nebo Velké Británii. Tyto daně se týkají především největších technologických společností, mezi které patří například Google, Meta, Amazon, Apple nebo Microsoft.
Washington naopak dlouhodobě tvrdí, že evropské digitální daně nepřímo cílí především na americké firmy a představují diskriminační obchodní překážku. Právě tento argument Trump použil i při své aktuální hrozbě.
Evropská unie odmítá ustoupit
Brusel reagoval poměrně rychle. Evropská komise uvedla, že členské státy i Evropská unie mají plné právo určovat vlastní daňovou politiku a regulovat ekonomické aktivity na svém území. Zároveň zdůraznila, že evropské předpisy nejsou zaměřeny proti konkrétní zemi, ale vztahují se na všechny velké společnosti bez ohledu na jejich původ.
Evropská unie současně upozornila, že v případě jednostranných obchodních opatření je připravena reagovat. Podle některých analytiků tak může současná situace přerůst v další kolo obchodních sporů mezi Spojenými státy a Evropou.
Nejde jen o daně
Současný spor se netýká pouze digitálních daní. Administrativa Donalda Trumpa dlouhodobě kritizuje také evropské zákony Digital Services Act a Digital Markets Act, které regulují fungování velkých internetových platforem a omezují jejich tržní postavení. Spojené státy opakovaně argumentují, že tato pravidla dopadají především na americké technologické giganty.
Napětí navíc přichází jen několik dní poté, co Evropská unie schválila novou obchodní dohodu se Spojenými státy, která měla vzájemné vztahy naopak uklidnit. Trumpovo nové prohlášení tak podle pozorovatelů ukazuje, že obchodní příměří mezi oběma stranami může být mnohem křehčí, než se ještě před několika dny zdálo.
Mohou stoprocentní cla skutečně přijít?
Ekonomové upozorňují, že podobné hrozby nemusí automaticky znamenat, že budou skutečně realizovány. Donald Trump už v minulosti opakovaně použil vysoká cla jako vyjednávací nástroj. Někteří analytici navíc připomínají, že možnosti americké administrativy zavádět plošná cla byly v posledních měsících omezeny několika soudními rozhodnutími.
Přesto finanční trhy i evropští politici berou podobná prohlášení vážně. Obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií totiž patří k největším na světě a případné zavedení stoprocentních cel by mohlo zasáhnout nejen technologické firmy, ale také výrobce automobilů, potravin, spotřebního zboží nebo luxusních produktů.