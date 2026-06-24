Zapínáte klimatizaci na noc? Tato chyba vás může připravit o kvalitní spánek i stovky korun
24. 6. 2026 – 18:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když venku teploty neklesají ani po západu slunce, klimatizace se zdá být spásou. Mnoho lidí ji nechává běžet celou noc v domnění, že si dopřejí ten nejlepší možný spánek. Jenže právě tehdy může nastat problém, který si většina z nás vůbec neuvědomuje.
Ráno se probudíte nevyspalí, se suchým krkem, bolestí hlavy nebo ztuhlou šíjí. A viníkem nemusí být stres ani špatná matrace.
Chlad pomáhá usnout, přílišný ale kvalitní spánek ničí
Odborníci se shodují, že nižší teplota v ložnici podporuje kvalitní spánek. Ideální teplota se většinou pohybuje mezi 16 až 20 stupni Celsia. Problém nastává ve chvíli, kdy klimatizace ochlazuje místnost příliš dlouho nebo příliš intenzivně.
Zatímco večer může být v bytě stále dusno, během noci venkovní teplota klesá. Klimatizace ale často pokračuje ve stejném režimu. Tělo pak místo regenerace začne vydávat energii na udržení tepelné pohody. Výsledkem může být častější probouzení a méně kvalitní hluboký spánek.
Ráno vás bolí krk a záda? Možná za to může proud studeného vzduchu
Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že jim klimatizace fouká přímo na postel. Dlouhodobé působení studeného vzduchu na jednu část těla může vést ke ztuhnutí svalů a nepříjemným bolestem krku, ramen nebo zad.
Podobný problém se objevuje zejména u lidí, kteří už trpí bolestmi pohybového aparátu nebo mají citlivější svalstvo.
Suchý vzduch dokáže potrápit nos i oči
Dalším častým problémem je vysušování vzduchu. Pokud se ráno probouzíte se škrábáním v krku, ucpaným nosem nebo podrážděnýma očima, nemusí jít o nachlazení.
Klimatizace totiž snižuje vlhkost vzduchu a může zhoršovat potíže u alergiků nebo lidí s citlivými dýchacími cestami. Pokud navíc nejsou pravidelně čištěny filtry, mohou se vzduchem šířit prachové částice, pyl nebo další alergeny.
Nenápadný důvod, proč vám rostou účty za elektřinu
Běžící klimatizace po dobu osmi hodin každou noc může během léta výrazně zvýšit spotřebu energie. Čím déle zařízení běží, tím více elektřiny spotřebuje a tím více se opotřebovává.
Právě proto odborníci doporučují využívat časovač nebo noční režim, který po určité době výkon automaticky omezí nebo zařízení vypne.
Jak se ochladit a přitom se dobře vyspat
Pokud chcete v noci spát příjemně a zároveň zbytečně neplýtvat energií, zkuste několik jednoduchých opatření:
- před spaním krátce vyvětrejte,
- přes den zatahujte žaluzie nebo závěsy,
- nastavte klimatizaci na časovač,
- používejte lehké bavlněné povlečení,
- nenechávejte studený vzduch foukat přímo na postel.
Klimatizace sama o sobě není nepřítel. Problém nastává ve chvíli, kdy ji používáme bez rozmyslu. To, co večer působí jako příjemné ochlazení, může být ráno důvodem, proč se probudíte unavenější než večer.