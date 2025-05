Zapečetěná smrt: V hlubinách Polska najdete zlatý vlak Třetí říše

15. 5. 2025 – 14:11 | Zpravodajství | Alex Vávra

Pod lesy u Wałbrzychu možná tiše odpočívá vlak, který neměl nikdy být nalezen. Tři zamaskované vagony plné zlata, tajemství a smrti čekají, až někdo otevře bránu do nejtemnější kapitoly dějin.

V polském pohraničí, v zalesněných kopcích nedaleko města Wałbrzych, opět zaznívá ozvěna jedné z největších válečných záhad moderní historie. Po desetiletích ticha se z hlubin země znovu vynořil příběh, který balancuje na hraně mezi legendou a skutečností – příběh nacistického zlatého vlaku, který měl být v posledních dnech druhé světové války naložen poklady nesmírné hodnoty a navždy zmizet pod zemí. Nyní, o desítky let později, obdržely polské úřady nový anonymní dopis. Neobsahuje spekulace, ale chladně konkrétní tvrzení. Pisatel tvrdí, že našel skrytý tunel a v něm tři zamaskované železniční vagony z válečné éry. Každý z nich má být přesně 12 metrů dlouhý, čtyři metry široký a čtyři metry vysoký. Jsou prý ukryty za posuvnou ocelovou bránou hluboko pod zemí, chráněny nejen časem, ale i lidskou nevědomostí – až dosud.

„Vagony obsahují cenné drahé kovy, včetně zlata,“ stojí v dopise, který je datován na 23. dubna. Pisatel slibuje, že úřadům poskytne přesná geodetická data. Jako důkaz přiložil podrobné přílohy: mapy s vyznačením tunelu, profil terénu, simulaci trasy kolejí, plán uspořádání podzemní konstrukce a dokonce výpověď svědka, který údajně v době války žil přímo ve Wałbrzychu. Mluvčí města Kamila Świerczyńska potvrdila, že dokumenty působí „věcně a specificky“ – a že zdaleka nejde o nějaké amatérské fabulace. Podle ní je zřejmé, že pisatel má nejen znalosti terénu, ale i přístup ke starým technickým plánům. „Jistý muž, jehož totožnost nemohu prozradit, učinil oficiální podání. Mluvíme o případu, který je médii označován jako zlatý vlak,“ uvedla.

Nacistický komplex v polském Walbrzychu | zdroj: Profimedia.cz

Vedoucí wałbrzyského památkového úřadu Anna Nowakowska dodala, že dotyčný muž provedl vlastní podrobný výzkum historických zdrojů. Po pečlivé analýze archivních dokumentů dospěl k závěru, že lokalizoval vchod do tunelu, v němž má být legendární vlak ukryt. A právě slovo „legendární“ není v tomto případě přehnané. Podle historických svědectví byl v roce 1945 ve Vratislavi – tehdy ještě německém Breslau – naložen obrněný vlak nacistickými důstojníky. Měl převážet poklady vyrabované po celé Evropě, včetně uměleckých děl a zlata, a uniknout tak před postupující Rudou armádou. Vlak se však do cílové stanice, Wałbrzychu, nikdy nedostal. Podle pověstí zmizel v podzemní síti tunelů, které nacisté za války skutečně budovali v rámci utajovaného projektu Riese.

A právě zde se legenda prolíná s realitou. Projekt Riese byl obří komplex tunelů a podzemních staveb v Sovích horách, jejichž účel zůstává dodnes zahalen tajemstvím. Spekuluje se o tajných zbrojovkách, velitelských bunkrech i výzkumných laboratořích. Některé části systému jsou dodnes nepřístupné – a právě tam by se podle všeho mohl ukrývat i „zlatý vlak“. Záhada ožila už v roce 2015, kdy dva muži, Piotr Koper a Andreas Richter, tvrdili, že vlak našli pomocí georadaru. Svět zachvátila zlatá horečka, do oblasti přijížděli dobrodruzi z celé Evropy i z Japonska. Média spekulovala o miliardových pokladech a mezi odborníky se rozhořela vášnivá debata. Přestože byly vykopávky povoleny a terén důkladně prozkoumán, po vlaku se nenašla žádná stopa.

Zklamání ale legendu neumlčelo. Vzhledem k rozsahu podzemních komplexů a utajení nacistických projektů není vyloučeno, že se vlak jednoduše nachází jinde. Anebo že byl přece jen dokonale ukryt – a čeká, až ho někdo objeví. Podle aktuálních informací muž, který nejnovější tvrzení učinil, zatím nepožádal o oficiální povolení k průzkumu. Úřady zvažují, zda jeho oznámení brát vážně a zda zahájit vlastní vyšetřování. A zatímco zvenčí vše působí klidně, v pozadí se rozjíždí možná další hon za pokladem, který může přepsat historii Evropy. Protože co když je to všechno pravda? Co když pod lesy Wałbrzychu skutečně tiše odpočívá obrněný kolos naložený zlatem, jantarovými panely carského paláce a dokumenty, které by mohly změnit vše, co víme o pádu Třetí říše? Co když se opona skutečně pohnula – a legenda se právě teď mění ve skutečnost?