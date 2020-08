Zápas s chobotnicí: Zapomenutý sport, jehož šampionát dokonce vysílala televize

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Různé obdoby fotbalu či boxu provází lidstvo od nepaměti a provázet jen tak nepřestanou. Vedle nich ale existují sporty, které byly zapomenuty ještě dřív, než začaly někoho pořádně zajímat. Třeba takové zápasy s chobotnicí…

Než si začnete představovat statné antické reky, kteří se s kopím vrhají vstříc mořským obludám, je nutno upozornit, že zápasy s chobotnicí jsou záležitostí minulého století. Svůj zlatý – a v podstatě vlastně jediný – věk zažily v 50. a 60. letech 20. století na západním pobřeží Spojených států.

Dá se předpokládat, že původ tohoto sportovního odvětví sahá do konce 40. let, kdy jako inspirace posloužila reportáž o lovu chobotnic na Tahiti. Slovo dalo slovo, začal se rodit jeden z nejbizarnějších sportů a v padesátých letech se už konaly první závody.

Jeden z prvních světových šampionátů se uskutečnil v listopadu 1957 v americké Tacomě ve státě Washington. Závodníkům fandily zhruba dvě stovky diváků. To o šest let později, v dubnu 1963, na témže místě byla už divácká návštěvnost hojnější (pět tisíc místních), a navíc bylo klání i přenášeno televizí.

Pravidla byla prostá – tříčlenné týmy soutěžily o to, který uloví a živou na souš vytáhne největší chobotnici. Klání mělo dvě kategorie – s potápěčskou výbavou a bez ní, přičemž týmy bez výstroje získaly za svůj úlovek dvojnásobek bodů.

Jak takový lov vypadal v praxi? Inu, potápěči prohledávali díry v podmořských skalách u pobřeží a když narazili na chobotnici, táhli za hlavu, než uvolnili všechny chapadla. Následně ji opatrně dotáhli až na souš, kde ji rozhodčí zvážili.

Během mistrovství v roce 1963 závodníci v jeden den ulovili 25 chobotnic velkých, jejichž váha se pohybovala mezi 1,8 a 25,9 kilogramu. Protože ale šampionát vysílala televize a hrozilo, že se budou diváci nudit, pořadatelé raději závodníkům lov usnadnili a předem několik chobotnic pochytali a do "revíru" je vypustili. Asi jako když rybáři před závody nasadí do rybníku pár nových kaprů…

Ulovené chobotnice většinou putovaly zpátky do zálivu, na části z nich si pochutnali diváci a několik kousků skončilo v místním akváriu.

Přestože si zápas s chobotnicemi našel své příznivce – ať už v řadách diváků nebo přímo soutěžících, zájem o něj nikdy nedosáhl takových rozměrů, aby se rozšířil do většího povědomí. Na konci 60. let už závody nikoho nezajímaly a posledním hřebíčkem do jejich rakve byl washingtonský zákon z roku 1976, který lov a "obtěžování" chobotnic zakázal.