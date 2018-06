Zanikne příští týden internet? Je to cynická kampaň korporátů, říkají vydavatelé

Vedení pražské ČSSD vyzvalo předsednictvo strany, aby kategoricky trvalo na jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí v souladu s koaliční smlouvou. Oznámil to vpředseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.

Státní zástupce dnes obvinil pět lidí a jednu firmu z korupce, vydírání a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky . Případ souvisí se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Na Bulovce.

Alžírský ministr zahraničí Abdal Kádir Misálih dnes zcela vyloučil, že by se v jeho zemi měla zřizovat záchytná střediska pro migranty mířící z Afriky do Evropy. S odvoláním na alžírskou agenturu APS o tom informovala italská agentura ANSA.

Schůzka prezidentů Ruska Vladimira Putina a USA Donalda Trumpa se uskuteční v pondělí 16. července v Helsinkách. Současně to oznámily Kreml a Bílý dům.

15:02

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy dnes utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa, varoval starosta obce Miroslava Stoklasa.