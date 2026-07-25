Záléváte zahradu večer? Odborníci varují před fatální chybou, která ničí vaši úrodu
25. 7. 2026 – 8:12 | Magazín | BS
Máte ve zvyku obcházet zahradu s konví či hadicí spíše večer? Zbytečně se tím připravujete o užitek ze své zahrádky.
Spory o to, zda je lepší zalévat ráno nebo večer, se vedou mezi zahrádkáři léta. Podle odborníků z americké univerzity Penn State Extension ale z pohledu fyziologie rostlin a prevence chorob jednoznačně vyhrává ranní zálivka. Proč tomu tak je?
Nastartujte rostliny na nejhorší denní žár
Ráno, ideálně mezi šestou a osmou hodinou, je půda po noci stále chladná a slunce ještě nemá takovou sílu.
"Zalévání v ranních hodinách umožňuje rostlinám dostatek času nasát vlhkost dříve, než začnou ty nejteplejší části dne," potvrzují specialisté z univerzity Illinois Extension.
Představte si to jako vydatnou snídani pro rostliny. Pokud jim dodáte hlubokou zálivku brzy ráno, jejich kořeny stihnou vodu natáhnout do stonků a listů. Jakmile pak kolem poledne udeří letní žár, rostlina je plně hydratovaná a dokáže lépe odolávat stresu ze sucha a chladit se.
Pokud naopak zaléváte až večer, rostlina musí celým tropickým dnem projít "nasucho" a vodu dostane paradoxně ve chvíli, kdy už ji na ochlazování nepotřebuje.
Večerní zálivka: Ráj pro houbové choroby
Druhým, a možná ještě závažnějším důvodem proti večernímu zalévání, je vlhkost na listech. Ať se snažíte sebevíc, při zalévání hadicí nebo konví se nevyhnete tomu, že část vody uvízne na listech.
Pokud zalijete ráno, ranní a dopolední slunce kapky na listech poměrně rychle vysuší. Když ale pokropíte zahradu v osm večer, listy zůstanou mokré celou chladnou noc.
A jak upozorňují zemědělští experti z University of Minnesota Extension (kteří tento princip často vysvětlují například u pěstování jahod či rajčat), dlouhodobě mokré listy spojené s chladnějšími nočními teplotami vytvářejí naprosto ideální inkubátor pro houbové choroby, plísně a hnilobu. Právě večerní zalévání často stojí za předčasným koncem úrody rajčat kvůli plísni bramborové.
Tři zlatá pravidla letního zalévání
Pokud už si ráno přivstanete, pamatujte také na správnou techniku, kterou doporučují odborníci na zahradnictví z Illinois Extension:
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Zalévejte půdu, ne listy: Jak už bylo řečeno, mokré listy jsou pozvánkou pro choroby. Snažte se vždy proud vody směřovat co nejblíže k zemi přímo ke kořenům. Ideální jsou k tomu samozavlažovací hadice s postupným odkapáváním, které celou práci odvedou za vás.
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Hluboko a méně často: Většina začátečníků dělá tu chybu, že každý den rostliny jen lehce postříká vodou. To ale vede k tomu, že rostlina vytvoří mělký kořenový systém těsně pod povrchem, kde půda v létě nejrychleji vysychá.
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Je mnohem lepší zalévat třeba jen třikrát týdně, ale zato velmi vydatně, aby voda protekla hluboko do země. Rostliny tak budou nuceny pustit kořeny hlouběji a lépe pak snesou sucho.
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Zapomeňte na "polední lupu": Určitě jste slyšeli, že polední zalévání způsobí, že kapky vody zafungují jako lupy a slunce přes ně spálí listy. Studie z Penn State Extension tento mýtus vyvracejí – polední zalévání listy nespálí (kapky se odpaří příliš rychle na to, aby mohly kumulovat teplo), ale z hlediska hospodaření s vodou jde o plýtvání, protože velká část vody se odpaří do vzduchu dřív, než se vůbec dostane ke kořenům.
Pokud tedy chcete mít letos vitální zahradu s velkou úrodou, zkuste přesunout svůj zavlažovací rituál z podvečerní romantiky na brzké ráno. Vaše rostliny vám za tu trochu odepřeného spánku poděkují a náležitě se odvděčí.