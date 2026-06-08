Zaléváte květiny ráno, nebo večer? Většina lidí dělá chybu, která může rostliny připravit o květy
8. 6. 2026 – 16:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Léto je pro balkonové i zahradní rostliny náročným obdobím. Slunce pálí, zemina v květináčích vysychá během několika hodin a mnoho lidí má pocit, že čím častěji budou zalévat, tím lépe. Jenže právě špatně načasovaná zálivka patří mezi nejčastější důvody, proč květiny v horkých dnech chřadnou.
Muškáty, petúnie, surfinie i další oblíbené letničky totiž nepotřebují jen dostatek vody. Důležité je také vědět, kdy jim ji dopřát.
Proč není poledne ideální
Mnoho lidí zalévá ve chvíli, kdy si všimnou povadlých listů. Často je to právě během největšího odpoledního horka. V takovou chvíli ale část vody rychle zmizí odpařováním a rostliny z ní nemají takový užitek, jak by se mohlo zdát.
Odborníci z americké zahradnické služby University of Minnesota upozorňují, že během horkých dnů je mnohem efektivnější zalévat v době, kdy je půda chladnější a voda má čas proniknout ke kořenům. Rostliny tak mohou vláhu lépe využít během celého dne.
Ranní zálivka vítězí
Za nejlepší dobu pro zalévání většiny rostlin je považováno časné ráno. Ideálně mezi pátou a osmou hodinou, než slunce začne výrazně zahřívat půdu a listy.
Voda se dostane hluboko ke kořenům, odkud ji rostliny čerpají během dne. Zároveň mají listy dostatek času oschnout, což snižuje riziko některých houbových chorob.
Právě proto dávají profesionální zahradníci ranní zálivce přednost před večerním zaléváním.
A co večer?
Pokud ráno nestíháte, není večerní zálivka vyloženě špatně. Je však vhodné zalévat přímo ke kořenům a vyhnout se smáčení listů. Příliš dlouho vlhké listy totiž mohou podporovat rozvoj plísní a dalších chorob. To platí zejména během teplých a vlhkých nocí.
Jak poznat, že rostlina opravdu potřebuje vodu
Jednou z nejčastějších chyb je zalévání podle kalendáře. Každý květináč vysychá jinak. Záleží na velikosti nádoby, typu substrátu, počasí i stanovišti.
Místo pevného rozvrhu doporučují zahradníci jednoduchý test. Zasuňte prst několik centimetrů do zeminy. Pokud je substrát stále vlhký, rostlina ještě vodu nepotřebuje. Pokud je suchý, nastal čas zalévat.
Méně často, ale pořádně
Rostlinám obvykle prospívá vydatnější zálivka než časté kropení malým množstvím vody. Hluboká zálivka podporuje růst kořenů do větší hloubky, kde se drží více vláhy.
Naopak časté povrchové zalévání vede k tomu, že kořeny zůstávají těsně pod povrchem a rostliny jsou citlivější na sucho. Právě proto odborníci doporučují zalévat tak dlouho, dokud voda nezačne vytékat odtokovými otvory ve spodní části květináče.
Když tedy příště vezmete do ruky konev, neřešte jen množství vody. Stejně důležitý je i správný čas. V horkých letních dnech totiž může rozhodovat o tom, zda budou vaše květiny plné květů, nebo začnou předčasně chřadnout.