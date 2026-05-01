Zákaz řízení seniorů bez výjimek: Od určitého věku si za volant nesednou. Přijde pravidlo i k nám?
1. 5. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Jihoamerická země přišla s plošně aplikovanou a jasně danou hranicí, po jejímž dosažení už zkrátka senior nesmí řídit.
Do kdy je ještě v pořádku, když starší člověk sedne za volant? Copak zdravotní indispozice nemůže postihnout i daleko mladší lidi? A copak neexistují staří pardálové, kteří i v pětaosmdesáti vedou auto lépe než celá řada třicátníků?
Drtivá většina světa uznává, že schopnosti i zdravotní stav jsou zkrátka individuální a vyhýbá se zavedení plošné věkové hranice, od kdy by staří lidé neměli sedat za volant. U nás se stejně jako v řadě jiných zemí po starších řidičích požadují lékařské prohlídky, které určí jejich způsobilost za volantem. Na první prohlídku musí senior jít v 70 letech a poté každé dva roky. A dokud lékař svolí, může senior řídit, ať už je mu třeba sto.
Ulehčit doktorům práci, byrokracii a zjednodušit celý proces se ale rozhodli zákonodárci v Peru. Tam totiž právě zavedli plošnou hranici: Jakmile je vám 80 let, za volant už nesmíte. Tečka. Bez výjimek. Bez zkoumání. Bez zohledňování toho, zda jste za posledních dvacet let řídili všeho všudy o dvou víkendech, nebo jste se až do 75 živili jako profesionální řidiči.
To nikoho nezajímá. Osmdesát a hotovo.
Opatření rozpoutalo značnou kontroverzi. Ihned se začaly ozývat davy kritiků, ale nový zákon si našel také velkou spoustu zastánců.
Ti argumentují bezpečností: Statistická pravděpodobnost nehody s rostoucím věkem zkrátka a dobře roste – reakční doba se zvyšuje, rozlišovací a rozhodovací schopnosti naopak ubývají. To je prostě a dobře biologický fakt, který nelze skrýt, ošálit nebo předstírat, že neexistuje. Jednoduché pravidlo tak podle podporovatelů nového zákona může předejít zbytečným tragédiím na silnicích.
Kritici ale zase upozorňují na možnou diskriminaci. Automatický zákaz řízení bez ohledu na zdravotní stav může podle nich nespravedlivě zasáhnout aktivní seniory, pro které je řízení klíčovou součástí každodenního života a nezávislosti.
U nás na podobné otázky zatím nemusíme odpovídat. Což ale neznamená, že tomu tak bude napořád: Demografický vývoj je totiž jasný. Západní populace stárne, podíl starších řidičů roste. A tento jednoduchý fakt bude časem vytvářet čím dál tím silnější tlak na legislativní regulaci a jasné a spravedlivé zajištění bezpečnosti na silnicích.
Peru se tak klidně mohlo stát první vlaštovkou řešení, které budeme časem vídat na celém světě.