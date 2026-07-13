Záhadný černý puntík na dopravní značce: Mate řidiče, přitom se jedná o zásadní varování
13. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nenápadný bílý trojúhelník s černým puntíkem čeští řidiči skoro neznají – přitom v zahraničí varuje před tím vůbec nejhorším. Co přesně znamená a proč u něj hned sundat nohu z plynu?
Nenápadné varování před „černým bodem“
Červenobílý výstražný trojúhelník s černým bodem uprostřed potkáte při cestách po Velké Británii, v Irsku, Rumunsku, Litvě nebo třeba na Maltě. Nejde o hrozbu pokuty, ale o život. Značka totiž upozorňuje na takzvaný „černý bod“ – tedy úsek silnice, kde dlouhodobě dochází k těžkým nebo smrtelným dopravním nehodám.
Například v Rumunsku se těmto místům říká doslova „punct negru“. Dopravní experti a policisté neustále vyhodnocují statistiky a ty nejrizikovější úseky osazují právě tímto varováním. Ačkoliv se nejedná o zákazovou značku, její přítomnost by měla pro každého šoféra znamenat maximální pohotovost.
Zrádné silnice, které klamou tělem
Proč je tato značka vůbec potřeba? Nebezpečí totiž často není na první pohled vůbec vidět. Silnice může vypadat naprosto běžně a lákat k rychlé jízdě, přesto skrývá záludnosti – špatně klopenou zatáčku, nečekaný horizont, zrádný asfalt nebo extrémně nepřehledné napojení z vedlejší silnice.
Zahraniční řidič, který místní specifika nezná, takovým úsekem projíždí suverénně. Stačí pak mírně přecenit síly, začít předjíždět a tragédie je na světě. Pokud tuto značku uvidíte, platí jediné pravidlo definované v zásadách bezpečné jízdy: okamžitě zpozornět, sundat nohu z plynu a zvětšit rozestupy. Ignorování tohoto varování vás může stát zdraví.
V Česku máme vykřičník, Němci sází na červený puntík
V České republice tento symbol na silnicích nepotkáte. Tuzemští silničáři používají k označení nebezpečných míst klasický výstražný trojúhelník s vykřičníkem, který doplňuje dodatková tabulka s nápisem. Sama Policie České republiky eviduje desítky úseků častých dopravních nehod, které jsou takto označeny a kde hlídky pravidelně měří rychlost.
Pozor ale na podobné symboly u našich sousedů. V Německu na dálnicích a hlavních tazích možná narazíte na směrové značky, které zdobí červený puntík. Ten s nehodovostí nemá vůbec nic společného. Jde o propracovaný systém značení doporučených objízdných tras pro případ nečekaných uzavírek. Pokud se červeného bodu na německých směrovkách budete držet, spolehlivě vás vyvede z dálniční zácpy a ušetří vám desítky minut čekání v kolonách.