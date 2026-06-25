Zadostiučinění jako hrom. Agáta Hanychová vyhrála podcast roku: "Nevěřila jsem a jenom brečela"
25. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená influencerka si připsala úspěch, který, dle vlastních slov, vůbec nečekala, ale má pro ni obrovskou cenu.
Kariéra jedné z našich nejslavnějších influencerek Agáty Hanychové prošla v poslední době pořádnými otřesy. Jak si jistě všichni vzpomínají, po dlouhé spolupráci přišel hořký a pořádně nabroušený konec přátelství i společné tvorby s Ornellou Koktovou a Agáta se postavila kompletně na vlastní nohy.
Umístění v anketě Podcast roku, kterou vloni s Ornellou vyhrály, tak bylo ve hvězdách. Sama Agáta tvrdí, že si absolutně nevěřila a bývala by byla šťastná i za umístění v první desítce.
Které nakonec opravdu vyšlo. První místo je totiž také mezi prvními deseti. Jasně se tedy ukázalo, že bývalou parťačku k úspěchu nepotřebuje a dokáže se prosadit i sama.
Agáta vyhrála v posluchačské kategorii o nejlepší rozhovorový podcast se 17 tisíci hlasy, čímž za sebou nechala i jiné velmi silné kousky jako Hype-Cast či Čestmíra Strakatého.
„Vůbec jsem nepočítala s žádným umístěním. Chtěla jsem se umístit, ale v kategorii, v níž jsem byla, jsem si myslela, že je šance nulová. Doufala jsem, že budu v nejlepší desítce. Vůbec jsem si nevěřila ani na top 5,“ svěřila se dojatá Agáta pro magazín Expres.
„V kategorii se mnou byl Čestmír i pořad Hype-Cast, který to vyhrává pokaždé. Fakt jsem si nevěřila. Neměla jsem ani žádnou děkovnou řeč, jenom jsem plakala,“ přiznala.
„Byla jsem v té nejvíce seriózní anketě. Jsem ráda, že už nejsem v kategorii společenské a nedělám drbárnu. Je to nejváženější kategorie. Posunula jsem se velmi dobrým směrem,“ usmívala se spokojeně.
Agáta vyhrála Podcast roku i loni, ale v jiné kategorii a ještě s tehdejší parťačkou Ornellou. Do žádného srovnávání se ale pouštět nechce: „Letos jsem neměla pocit, že by se mi někdo vysmíval. Loni, když jsme tam byly s Ornellou, tak možná. To byl takový boom. Teď to bylo jiné... Cením si každého vítězství. I loni jsem si toho vážila. Jsou to hlasy našich posluchaček, je to úžasné. Nemůžu říct, které ceny si vážím více a které méně. To nejde,“ uvedla.
Dál rozebírat rozpadlou spolupráci ale nechtěla: „Nebudu si kazit svoji výhru věcmi z minulostmi,“ utnula téma rázně.
Celkem neutrální reakce přišla i z druhé strany – krátký komentář poskytl Josef Kokta, Ornellin partner: „Já jí to přeju. Holčičky ji vyhlasovaly, takže je to v pořádku. Odborná porota zvolila Čestmíra. Ornellu to nemrzí. Ornella si jede svůj projekt, natočila šestnáct epizod, míří obsahově a divácky jinam,“ popsal.